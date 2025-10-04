بازداشت شبکه جاسوسی موساد در استانبول؛ وکیل و کارآگاه ترک در دام میت

به گزارش کردپرس، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) با همکاری دادستانی کل و اداره مبارزه با تروریسم پلیس استانبول، شبکهای از جاسوسان وابسته به موساد را در استانبول شناسایی و متلاشی کرد. در جریان این عملیات که با نام رمز «مترون» انجام شد، طغرلخان دیپ وکیل دادگستری و سرکان چیچک کارآگاه خصوصی بازداشت شدند. میت اعلام کرده این افراد با دریافت مبالغ مالی و ارز دیجیتال، اطلاعات شخصی و دادههای حساس درباره مخالفان سیاستهای اسرائیل در خاورمیانه را به موساد منتقل میکردند.
نقش طغرلخان دیپ
به گفته منابع امنیتی، طغرلخان دیپ از جمله افرادی بود که با دریافت منافع مالی، کارآگاهان وابسته به موساد را در دسترسی به دادههای شخصی موجود در سوابق عمومی یاری میکرد. او از طریق یک سیستم غیرقانونی موسوم به «پنل» این اطلاعات را استخراج کرده و در ازای پول در اختیار جاسوسان قرار میداد. تحقیقات نشان داد دیپ نه تنها با سرکان چیچک بلکه با چندین کارآگاه دیگر از جمله موسی قوش (که پیشتر به جرم جاسوسی برای اسرائیل به ۱۹ سال زندان محکوم شده بود) همکاری داشته است. گفته میشود در ادامه تحقیقات، یکی از مکانهایی که مورد بازرسی قرار گرفت دفتر وکالت متعلق به دیپ بود.
ماجرای سرکان چیچک و ارتباط مستقیم با موساد
دومین چهره کلیدی این شبکه، سرکان چیچک است که نام اصلیاش محمد فاتح کلش میباشد. او به دلیل بدهیهای سنگین در زندگی کاری خود، در سال ۲۰۲۰ نامش را تغییر داد و با تأسیس شرکتی به نام «پاندورا ددکتیفلیگی» (لیگ کارآگاهی پاندورا) وارد فعالیتهای کارآگاهی شد. فعالیتهای او به سرعت توجه موساد را جلب کرد.
طبق یافتههای میت، چیچک با فیصل راشد، عضو مرکز عملیات آنلاین موساد، در ارتباط بود. راشد که خود را بهعنوان کارمند یک دفتر وکالت خارجی معرفی کرده بود، روز ۳۱ جولای از طریق واتساپ با چیچک تماس گرفت و از او خواست یک فعال فلسطینی مخالف سیاستهای اسرائیل را که در منطقه باشاکشهیر استانبول زندگی میکرد، به مدت چهار روز زیر نظر بگیرد.
به دنبال این درخواست، روز اول آگوست مبلغی معادل ۴ هزار دلار به صورت رمزارز به حساب چیچک واریز شد. چیچک سپس با مراجعه به نشانی هدف، در روزهای اول و دوم آگوست تلاش کرد با بهانه بازدید از یک خانه اجارهای وارد محوطه محل سکونت فعال فلسطینی شود و اقدام به شناسایی کند. اما این تلاشها ناکام ماند و او نتوانست اطلاعات مدنظر موساد را به دست آورد. پس از این ناکامی، فیصل راشد در روز ۳ آگوست ارتباط خود را با چیچک قطع کرد.
عملیات «مترون» و دستگیری جاسوسان
میت در پی این تحولات، با آغاز عملیات ویژهای با نام رمز «مترون»، سرکان چیچک را بازداشت کرد. در ادامه، طغرلخان دیپ نیز به اتهام همکاری مستقیم با شبکه جاسوسی موساد دستگیر شد. طبق منابع امنیتی، این عملیات در سه آدرس مختلف انجام شد که یکی از آنها دفتر وکالت دیپ بود.
ابعاد گسترده شبکه
تحقیقات نشان میدهد که این دو نفر بخشی از شبکه گستردهای بودند که اطلاعات شخصی افراد، بهویژه فعالان فلسطینی و مخالفان سیاستهای خاورمیانهای اسرائیل، را در ترکیه جمعآوری کرده و در اختیار موساد قرار میدادند. به گفته رسانههای ترکی، این پرونده بخشی از مجموعه عملیاتهای گستردهتری است که میت طی سه سال گذشته علیه فعالیتهای موساد در ترکیه انجام داده است؛ در این مدت، دستکم ۶ عملیات بزرگ ضدجاسوسی علیه شبکههای موساد اجرا شده است. این پرونده بار دیگر ابعاد تلاشهای موساد برای نفوذ در کشورهای دیگر و تعقیب مخالفان خود در خاک این کشورها را برجسته کرد.
