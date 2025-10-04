افزایش ۸۰ درصدی کشفیات سوخت قاچاق در کردستان/رشد ۱۹۵ درصدی قاچاق دام

به گزارش کرد پرس، علی خداویسی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۷۸۹ هزار و ۶۰۶ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد چشمگیری دارد.

وی اظهار کرد: کشف لوازم خانگی قاچاق نیز با چهار هزار و ۹۸۶ دستگاه، رشدی ۴۹ درصدی داشته و در حوزه تجهیزات دریافت ماهواره هم با ضبط سه هزار و ۷۰۱ دستگاه، شاهد افزایش ۸۸ درصدی بوده ایم.

به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان، روند کشفیات در برخی بخش ها کاهش داشته است و کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق ۶۵ درصد، دارو ۲۲ درصد، لوازم صوتی و تصویری ۷۴ درصد و البسه خارجی ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

خداویسی درباره قاچاق دام نیز بیان کرد: در نیمه نخست امسال، هزار و ۸۱۹ رأس دام قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد که نسبت به سال گذشته، رشد ۱۹۵ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به کاهش ۶۶ درصدی کشفیات تلفن همراه قاچاق، افزود: در مجموع طی این مدت، ۲ هزار و ۱۲۵ پرونده مرتبط با قاچاق تشکیل شده که ۳۶ درصد بیشتر از سال گذشته است.