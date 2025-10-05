۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۹

مدیرعامل آب منطقه‌ای خبر داد:

انسداد ۱۵۱ حلقه چاه غیرمجاز طی یک ماه اخیر در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گفت: از ابتدای سال تاکنون مجموعاً ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه انسداد یافته که ۱۵۱ مورد آن از شهریورماه تاکنون بوده است.

به گزارش کردپرس؛ بهرام درویشی، در نشست بررسی عملکرد طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب با تاکید بر ضرورت انسداد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده چاه‌های غیرمجاز  عنوان کرد: تمامی انسدادها باید با مشخصات کامل و کمترین خطا انجام شود و مشکلات شبکه‌های آبیاری، به ویژه شبکه جامیشان، با همکاری جهاد کشاورزی رفع شود.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد انسدادها به ۱۰۰۰ حلقه برسد و همه همکاران باید در تحقق این مأموریت مهم احساس مسئولیت و تلاش مضاعف داشته باشند.

مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به عقب‌افتادگی شش‌ماهه طرح تعادل‌بخشی خاطرنشان کرد: این شرایط نیازمند یک بسیج عمومی برای تثبیت حقوق آبی مردم و استان است تا اجرای طرح با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی بر پایش دقیق برداشت‌ها، مستندسازی میدانی و ارتباط مستقیم مدیران شهرستان‌ها و ستادی با مسئولان ذی‌ربط در تهران تأکید کرد و افزود: برداشت غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع زیرزمینی است و تنها با مدیریت علمی و تعامل سازنده می‌توان منابع آب استان را حفظ و بهره‌برداری پایدار را تضمین کرد.

در بخش دیگری از جلسه، مدیرعامل با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی اظهار کرد: نیروهای آموزش‌دیده و کارآمد سرمایه اصلی سازمان هستند و بهره‌گیری بهینه از توان آنان باید در اولویت مدیران شهرستان‌ها و واحدهای ستادی قرار گیرد.

وی یادآور شد که هرگونه جذب، جابجایی یا تغییر وضعیت کارکنان صرفاً با هماهنگی و تصویب کمیته سرمایه انسانی امکان‌پذیر است و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی الزامی است.

در پایان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های همکاران شهرستان‌ها و ستادی، بر انسجام مدیریتی، نظارت دقیق، تعامل سازنده و پیگیری مستمر در اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی تأکید کرد و خواستار استمرار این روند تا پایان سال شد تا بهره‌برداری علمی و کارآمد از منابع آب استان به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و عملکرد طرح احیاء و تعادل‌بخشی ارائه شد و فعالیت‌های انجام‌شده، بررسی پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی و ارائه برنامه زمان‌بندی اجرای فرآیندهای سامانه «ساماب» ارائه شد.

اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند از دیگر محورهای اصلی جلسه بود که مورد تحلیل و تبادل نظر مدیران شهرستان‌ها و ستادی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، گزارشی از روند انسداد چاه‌های غیرمجاز ارائه شد. بر اساس آمار، در نیمه نخست سال جاری ۴۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده بود و از نیمه دوم شهریورماه تاکنون ۱۵۱ حلقه دیگر پر و مسلوب‌المنفعه گردیده و بدین ترتیب، از ابتدای سال تا امروز مجموعاً ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز انسداد یافته است؛ اقدامی که گامی مهم در صیانت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی به شمار می‌رود.

