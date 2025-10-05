انسداد ۱۵۱ حلقه چاه غیرمجاز طی یک ماه اخیر در کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ بهرام درویشی، در نشست بررسی عملکرد طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب با تاکید بر ضرورت انسداد دقیق و برنامه‌ریزی‌شده چاه‌های غیرمجاز عنوان کرد: تمامی انسدادها باید با مشخصات کامل و کمترین خطا انجام شود و مشکلات شبکه‌های آبیاری، به ویژه شبکه جامیشان، با همکاری جهاد کشاورزی رفع شود.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد انسدادها به ۱۰۰۰ حلقه برسد و همه همکاران باید در تحقق این مأموریت مهم احساس مسئولیت و تلاش مضاعف داشته باشند.

مدیرعامل شرکت همچنین با اشاره به عقب‌افتادگی شش‌ماهه طرح تعادل‌بخشی خاطرنشان کرد: این شرایط نیازمند یک بسیج عمومی برای تثبیت حقوق آبی مردم و استان است تا اجرای طرح با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی بر پایش دقیق برداشت‌ها، مستندسازی میدانی و ارتباط مستقیم مدیران شهرستان‌ها و ستادی با مسئولان ذی‌ربط در تهران تأکید کرد و افزود: برداشت غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع زیرزمینی است و تنها با مدیریت علمی و تعامل سازنده می‌توان منابع آب استان را حفظ و بهره‌برداری پایدار را تضمین کرد.

در بخش دیگری از جلسه، مدیرعامل با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی اظهار کرد: نیروهای آموزش‌دیده و کارآمد سرمایه اصلی سازمان هستند و بهره‌گیری بهینه از توان آنان باید در اولویت مدیران شهرستان‌ها و واحدهای ستادی قرار گیرد.

وی یادآور شد که هرگونه جذب، جابجایی یا تغییر وضعیت کارکنان صرفاً با هماهنگی و تصویب کمیته سرمایه انسانی امکان‌پذیر است و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی الزامی است.

در پایان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های همکاران شهرستان‌ها و ستادی، بر انسجام مدیریتی، نظارت دقیق، تعامل سازنده و پیگیری مستمر در اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی تأکید کرد و خواستار استمرار این روند تا پایان سال شد تا بهره‌برداری علمی و کارآمد از منابع آب استان به بهترین شکل ممکن ادامه یابد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت منابع آب استان و عملکرد طرح احیاء و تعادل‌بخشی ارائه شد و فعالیت‌های انجام‌شده، بررسی پرونده‌ها، کاهش زمان رسیدگی و ارائه برنامه زمان‌بندی اجرای فرآیندهای سامانه «ساماب» ارائه شد.

اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند از دیگر محورهای اصلی جلسه بود که مورد تحلیل و تبادل نظر مدیران شهرستان‌ها و ستادی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، گزارشی از روند انسداد چاه‌های غیرمجاز ارائه شد. بر اساس آمار، در نیمه نخست سال جاری ۴۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده بود و از نیمه دوم شهریورماه تاکنون ۱۵۱ حلقه دیگر پر و مسلوب‌المنفعه گردیده و بدین ترتیب، از ابتدای سال تا امروز مجموعاً ۱۹۵ حلقه چاه غیرمجاز انسداد یافته است؛ اقدامی که گامی مهم در صیانت از منابع آبی و اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی به شمار می‌رود.