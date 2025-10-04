برهم صالح رئیس آژانس ویژه پناهندگان سازمان ملل می شود

به گزارش کردپرس، برهم صالح، رئیس جمهور پیشین عراق، به‌عنوان نامزد ریاست آژانس ویژه پناهندگان سازمان ملل معرفی شد. این پست یکی از مسئولیت‌های کلیدی سازمان ملل در زمینه حمایت از پناهندگان است.

بر اساس اعلام محمد هورامی، مشاور برهم صالح، چند کشور عضو از جمله اعضای عرب و کشورهای غربی، این پیشنهاد را ارائه کرده‌اند.

هورامی همچنین توضیح داد که با پذیرش این سمت، برهم صالح همزمان معاون دبیرکل سازمان ملل نیز خواهد شد.

در مورد موضع برهم صالح نسبت به این پیشنهاد، مشاور او گفت که بررسی‌ها در جریان است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

برهم صالح از ۲ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ رئیس جمهوری عراق بود و پیش‌تر از ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ تا ۵ آوریل ۲۰۱۲، نخست وزیر اقلیم کردستان بوده است.