توقف موقت صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه

به گزارش کردپرس، صادرات نفت خام از اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه روز جمعه به دلیل پر شدن مخازن ذخیره متوقف شد. دو منبع آگاه در بخش انرژی به خبرگزاری رویترز گفتند که انتقال نفت در ساعت ۰۱:۰۰ بامداد به وقت محلی جمعه متوقف شد زیرا ظرفیت مخازن پر شده بود و فضای خالی برای ذخیره بیشتر وجود نداشت.

به گفته یکی از منابع، جریان نفت احتمالاً بین ساعت ۱۶ تا ۱۷ بعد از سر گرفته خواهد شد. این امر پس از آنکه یک نفتکش بارگیری را تکمیل کند و فضای جدیدی برای ذخیره فراهم شود ممکن خواهد شد. این منبع همچنین به مشکلات فنی در تأسیسات ذخیره و انجام تعمیرات در برخی مخازن اشاره کرد.

یک منبع دیگر نیز توقف جریان را تأیید کرد و گفت که علاوه بر این، مشکلی مربوط به نفت مخلوط کرکوک در خط لوله ای که نفت اقلیم کردستان در آن جاری است، وجود داشته است.