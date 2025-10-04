دستگیری کلاهبردار ۴۵۰ میلیارد تومانی در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی دریافت چندین فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر در قالب خانههای آپارتمانی در شهرستان ایلام و متواری شدن متهم، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران آگاهی استان با چندین روز کوشش شبانهروزی و اقدامهای اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در یکی از استانهای مرکزی کشور شناسایی و پس از اخذ نیابت قضایی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام بیان کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با مدارک مستند و مستدل موجود به ارتکاب جرایم خود اعتراف کرد.
وی یادآور شد: بررسیهای ابتدایی شکایت مالباختگان نشان میدهد این فرد با شگرد فروش مال غیر بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده است.
سردار سلمانی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان ایلام شد.
