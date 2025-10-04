فوت کوهنورد ارومیه ای در کوه سیر

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی بیان کرد: ساعت ۱۱:۴۰ روز جمعه ۱۱ مهر ماه گزارشی مبنی بر فوت یه کوهنورد به علت ایست قلبی در کوه سیر شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

او افزود: نجاتگران واکنش سریع ستاد استان پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله‌ با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجاتگران پس از صعود در مسیر کوهستانی و دسترسی به مصدوم جان باخته، فرد فوتی را به پایین دست کوهستان انتقال و به عوامل ذی صلاح حاضر در محل تحویل دادند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی همچنین از امداد رسانی به ٦ مصدوم در تصادفات روز گذشته در جاده های استان خبر داد و گفت: ساعت ۱۹:۰۷ بامداد روز جمعه گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با پراید در محور ارومیه به تبریز،به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام و بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی اضافه کرد: همچنین ساعت ۱۹:۱۲ همان روز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور ارومیه به سلماس اعلام شد که این حادثه نیز ۴ مصدوم داشت که مصدومین بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.