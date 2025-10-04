به گزارش کردپرس، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی روز جمعه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ماکو با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش در شیوهها و رویکردهای مدیریتی و اجرایی گفت: تحقق عینی وفاق ملی مستلزم رویکردی عملگرا و مسوولیتپذیری کامل در سطوح مختلف اجرایی کشور است و فرمانداران بهعنوان عالیترین نماینده دولت در شهرستانها، مسوولیت پیشبرد و نهادینهسازی این راهبرد را برعهده دارند.
رسول مقابلی با بیان اینکه وفاق به معنای دیدن حق دیگران، پرهیز از یکجانبهگرایی و دوری از تقسیم جامعه براساس سلیقههای شخصی است، افزود: ایجاد سازوکارهای گفتوگومحور برای تعامل سازنده میان نخبگان، فعالان سیاسی و اجتماعی و نمایندگان اقوام و اقلیتها، از مأموریتهای فرمانداران بهشمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان ماکو اضافه کرد: این شهرستان با دارا بودن بزرگترین منطقه تجاری و پایانه ترانزیتی کشور، همواره با مشکلات زیرساختی از جمله وضعیت نامطلوب جادههای دسترسی مواجه بوده که به ابتکار استاندار آذربایجانغربی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، عملیات اجرایی اصلاح، تعریض و بهسازی این مسیرها بهویژه از مسیر ایواوغلی به گیت منطقه آزاد تجاری در حال انجام بوده و عملیات راهسازی در کلیه مواصلات شریانی استان اجرایی میشود.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با اشاره به اینکه انتخاب فرماندار جدید نیز با معیار توانمندی در ایجاد همگرایی میان نیروهای مؤثر منطقه و تسهیل در مراودات مرزی صورت گرفته، ادامه داد: ایجاد مجمع مشورتی و سرمایهگذاری، تسریع و تسهیل مراودات تجارت مرزی، تقویت همبستگی و احساس تعلق اجتماعی از اولویتهای ماموریتی در این شهرستان تعریف شده است.
در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات «رضا رضایی» فرماندار سابق ماکو، «شهلا تاجفر» بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
این برای نخستینبار در تاریخ ماکو است که یکی از زنان مسئولیت فرمانداری این شهرستان را عهدهدار میشود. تاجفر از نیروهای وزارت کشور است و در دولت یازدهم مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی بود.
