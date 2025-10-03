به گزارش کردپرس، وزارت مهاجرت و آوارگان عراق بازگرداندن آخرین کاروان خانواده‌های عراقی وابسته به داعش از کمپ الهول را متوقف کرد، به این دلیل که به علت ازدحام شدید در کمپ الجدعه در استان نینوا، امکان اسکان آنها در حال حاضر وجود ندارد.

علی جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، در گفت‌وگو با رسانه رووداو اعلام کرد: «وزارت ما بازگرداندن آخرین کاروان عراقی‌ها از کمپ الهول را که تصمیم به بازگرداندنشان گرفته شده بود، متوقف کرده است؛ زیرا کمپ الجدعه در نینوا که این خانواده‌ها باید به آن منتقل شوند، بسیار شلوغ است.»

طبق برنامه قرار بود سی‌اُمین کاروان خانواده‌های عناصر داعش در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ به عراق بازگردانده شود. سخنگوی وزارت مهاجرت گفت: «ما هنوز آمار دقیقی از شمار اعضای این خانواده‌ها نداریم، اما بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ خانواده خواهند بود.»

خانواده‌های عناصر داعش از کمپ الهول در شمال شرق سوریه به کمپ الجدعه در استان نینوا منتقل می‌شوند تا پیش از بازگشت به مناطق خود، روند بازپروری و ارزیابی امنیتی‌شان انجام شود.

سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق همچنین اعلام کرد: «اکنون بیش از ۶۵۰۰ نفر در کمپ الجدعه حضور دارند و لازم است بخشی از آنها به مناطقشان بازگردانده شوند تا امکان پذیرش کاروان جدید فراهم گردد.»

تاکنون بیش از ۱۹ هزار عراقی از کمپ الهول به کشور بازگردانده شده‌اند و حدود پنج هزار نفر دیگر همچنان در این کمپ باقی مانده‌اند.