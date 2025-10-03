به گزارش کردپرس، جلسه شورای فنی آذربایجان‌غربی با حضور غزال راهب معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در این جلسه گفت: توجه به مسئله فرونشست‌ها در اولویت بوده و تشکیل بانک اطلاعاتی از مساله فرونشست در آذربایجان‌غربی موجب تسهیل ایمن‌سازی ساخت و سازهای استان می‌شود.

غزال راهب افزود: صنعتی سازی ساخت و سازها و بهینه سازی منابع از دیگر موارد مورد تاکید و قابل پیگیری است که باید با جدیت دنبال شود و ارتقای حوزه ‌ساخت‌وساز و عمران و آبادانی استان و اجرای برنامه‌های راهبردی بسیار مهم است.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این جلسه نیز با اشاره به توسعه ایستگاه‌ها شتابنگار در سطح استان، اظهار کرد: با بهره‌برداری از ایستگاه‌های جدید شتاب‌نگاری تعداد ایستگاه‌های استان به ۵۹ مورد رسید.

پیمان آرامون افزود: راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اهتمام ویژه‌ای برای توسعه شتابنگارها و بروزرسانی شتابنگارهای نسل قدیم دارد. همجنین راه‌اندازی دستگاهای شتابنگار گامی مؤثر در مسیر افزایش ایمنی و پایش دقیق‌تر لرزه‌خیزی است.