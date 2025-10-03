به گزارش کردپرس، دو سناتور آمریکایی، لیندسی گراهام (جمهوریخواه) و کریس ونهولن (دموکرات)، طرحی را در کنگره ارائه کردهاند که بر اساس آن، تحریمهای موسوم به «سزار» علیه سوریه بهطور مشروط تعلیق شود.
طبق این طرح، تعلیق تحریمها منوط به انجام تعهدات مشخصی از سوی دولت تحت کنترل هیئت تحریر الشام (HTS) خواهد بود. از جمله این تعهدات میتوان به پیوستن رسمی سوریه به ائتلاف بینالمللی ضد داعش، تعهد به مبارزه با گروههای تروریستی، حمایت از اقلیتهای دینی و قومی و تضمین مشارکت سیاسی آنان، حفظ روابط مسالمتآمیز با کشورهای منطقه، قطع حمایت از گروههای تروریستی، اخراج جنگجویان خارجی از نهادهای امنیتی و پیگیری قضایی عاملان جنایات و کشتارهای پس از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ اشاره کرد.
بر اساس این اصلاحیه، رئیسجمهور آمریکا موظف است هر ۱۲۰ روز گزارشی از میزان پایبندی دمشق به کنگره ارائه دهد. در صورت عدم پایبندی به تعهدات در دو گزارش متوالی، تحریمها به طور خودکار بازگردانده خواهند شد.
کارشناسان میگویند تعلیق تحریمهای «سزار» میتواند مسیر بازسازی و جذب سرمایه خارجی در سوریه را هموار کند، هرچند تردیدهای جدی درباره پایبندی HTS به این شروط وجود دارد.
لازم به ذکر است که این تحریم ها قبل به مدت شش ماه تعلیق شده بود.
نظر شما