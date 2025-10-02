۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹

۸۰۰ عنوان کتاب ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه عرضه می‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور ۱۷ کشور جهان از سوم تا سیزدهم اکتبر برگزار می‌شود و ایران امسال با حضور پررنگ در این رویداد فرهنگی شرکت دارد.

به گزارش کردپرس، هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه روز جمعه سوم اکتبر ۲۰۲۵ (١١ مهر ١۴٠۴) در اقلیم کردستان عراق آغاز به کار می‌کند و تا ۱۳ همین ماه ادامه خواهد داشت. امسال این نمایشگاه با همکاری و برنامه‌ریزی متفاوت برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با استقبال گسترده دوستداران کتاب و اهل قلم در سلیمانیه روبه‌رو شود.

داوود حسن‌پور، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه در گفت‌وگو با کردپرس اعلام کرد: «نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور بیش از ۱۷ کشور جهان افتتاح خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران نیز امسال به‌صورت پررنگ و فعال در آن مشارکت دارد. در این نمایشگاه، صنعت چاپ و نشر ایران و همچنین مجموعه‌ای از کتاب‌ها که با سلیقه مخاطبان شمال عراق و به‌ویژه شهر سلیمانیه هم‌خوانی دارد عرضه می‌شود».

به گفته‌ی آقای داوود حسن‌پور، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از ۶۰ ناشر ایرانی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف همچون ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ایران‌شناسی، آثار دینی و کتاب‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران عرضه می‌کند.

وی افزود: «حضور ایران در این نمایشگاه موفق و چشمگیر پیش‌بینی می‌شود و در کنار دیگر کشورها، خانه فرهنگ ایران در سلیمانیه نیز به عنوان شریک و حامی خانه کتاب و ادبیات نقش‌آفرینی خواهد کرد».

