به گزارش کردپرس، هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه روز جمعه سوم اکتبر ۲۰۲۵ (١١ مهر ١۴٠۴) در اقلیم کردستان عراق آغاز به کار میکند و تا ۱۳ همین ماه ادامه خواهد داشت. امسال این نمایشگاه با همکاری و برنامهریزی متفاوت برگزار میشود و انتظار میرود با استقبال گسترده دوستداران کتاب و اهل قلم در سلیمانیه روبهرو شود.
داوود حسنپور، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه در گفتوگو با کردپرس اعلام کرد: «نمایشگاه بینالمللی کتاب سلیمانیه با حضور بیش از ۱۷ کشور جهان افتتاح خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران نیز امسال بهصورت پررنگ و فعال در آن مشارکت دارد. در این نمایشگاه، صنعت چاپ و نشر ایران و همچنین مجموعهای از کتابها که با سلیقه مخاطبان شمال عراق و بهویژه شهر سلیمانیه همخوانی دارد عرضه میشود».
به گفتهی آقای داوود حسنپور، خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از ۶۰ ناشر ایرانی در این نمایشگاه حضور خواهد داشت و بیش از ۸۰۰ عنوان کتاب در حوزههای مختلف همچون ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ایرانشناسی، آثار دینی و کتابهای معرفی جاذبههای گردشگری ایران عرضه میکند.
وی افزود: «حضور ایران در این نمایشگاه موفق و چشمگیر پیشبینی میشود و در کنار دیگر کشورها، خانه فرهنگ ایران در سلیمانیه نیز به عنوان شریک و حامی خانه کتاب و ادبیات نقشآفرینی خواهد کرد».
