استانبول لرزید؛ زمین لرزه در دریای مرمره

به گزارش کردپرس، سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه ترکیه در اطلاعیه ای اعلام کرد ساعت ۱۴:۵۵ امروز زمینلرزهای با بزرگی ۵ در دریای مرمره و در آبهای مقابل شهرستانی از توابع تکیرداغ رخ داده است.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی آفاد، زمین لرزه ای با بزرگی ۵ در دریای مرمره به ثبت رسید که مرکز آن آبهای مقابل شهرستان مرمره ارگلیسی (استان تکیرداغ) بود. بر اساس دادههای اولیه، این زمینلرزه در عمق ۶٫۷۱ کیلومتری زمین رخ داده است.
استانداری استانبول در اطلاعیهای در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «پس از زمینلرزهٔ ساعت ۱۴:۵۵ در دریای مرمره و سواحل تکیرداغ تا این لحظه گزارشی از خسارت در استانبول دریافت نشده است. تیمهای میدانی بررسیها را در سطح شهر آغاز کردهاند.» استانداری از شهروندان خواست به سازههایی که احتمال آسیب در آنها میرود نزدیک نشوند و اطلاعرسانی مراجع رسمی را دنبال کنند.
