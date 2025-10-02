به گزارش کرد پرس، در ادامه سفر یکروزه به شهرستان سروآباد، آرش لهونی، استاندار کردستان از چندین طرح عمرانی، آموزشی و زیربنایی این شهرستان بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در تکمیل آنها تأکید کرد.
لهونی در جریان بازدید از سایت اداری سروآباد که در حال احداث است، طی تماس تلفنی با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، خواستار اختصاص ردیف اعتباری مستقل و تأمین ۱۵ میلیارد ریال اعتبار جدید برای ادامه عملیات اجرایی این پروژه و تکمیل طرح آبرسانی شد.
استاندار همچنین از پروژه راهسازی روار – عباسآباد بازدید کرد؛ مسیری راهبردی که با توجه به موقعیت دهستان ژریژه و جمعیت بیش از ۱۷ روستای پیرامونی، تکمیل آن میتواند زمینهساز توسعه و اشتغال پایدار، مهاجرت معکوس، رونق گردشگری، گسترش باغات، تقویت پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت و بهرهوری کشاورزی منطقه باشد.
در ادامه این سفر، لهونی از مدرسه ۱۴ کلاسه سروآباد نیز بازدید کرد. این پروژه که تاکنون با صرف ۴۵۰ میلیارد ریال به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است، بهزودی تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت.
همچنین در بازدید از طرح بهسازی جاده سروآباد – کامیاران، استاندار کردستان بر تسریع در روند تکمیل این مسیر ارتباطی مهم تأکید کرد و آن را عامل تقویت شبکه حملونقل و توسعه متوازن شهرستان برشمرد.
