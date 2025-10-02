به گزارش کردپرس،دریابان زکی آک تُرک، سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در کنفرانس خبری هفتگی این وزارتخانه، اعلام کرد نیروهای مسلح ترکیه تنها در یک هفته گذشته ۱۸۸ نفر را در مرزها بازداشت کرده‌اند که ۵ نفر آنها از اعضای گروه‌های تروریستی بوده‌اند. او افزود، از ابتدای سال جاری تاکنون ۷ هزار و ۱۷۷ نفر در حین تلاش برای عبور غیرقانونی از مرزها بازداشت شده‌اند. آک تُرک همچنین بر ادامه عزم ترکیه در مبارزه با تروریسم، حفاظت از مرزها و تأمین امنیت ملی در زمین، دریا و هوا تأکید کرد.

آک ترک تأکید کرد ترکیه در چارچوب معاهدات تضمین و اتحاد، با شعار «یک ملت، دو دولت، یک قلب» همواره در کنار ترک‌های قبرس خواهد ایستاد. او ضمن هشدار نسبت به اقدامات مخرب دولت قبرس جنوبی، گفت: «راه‌حل نهایی در قبرس، به رسمیت شناختن برابری حاکمیتی و وضعیت بین‌المللی برابر ترک‌های قبرس است. ما برای امنیت قبرس شمالی و حفاظت از منافع مشروع ترکیه در مدیترانه شرقی همه تدابیر لازم را ادامه خواهیم داد.»

او همچنین به مأموریت‌های بین‌المللی نیروهای مسلح ترکیه در همکاری با سازمان ملل، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا اشاره کرد. او توضیح داد که یک تیپ ذخیره ترکیه در تاریخ اول اکتبر برای چهارمین بار مأموریت سه‌ماهه خود در نیروهای صلح ناتو در کوزوو را آغاز کرده و ترکیه روز سوم اکتبر بار دیگر فرماندهی این نیروها را از ایتالیا تحویل خواهد گرفت. افزون بر این، یک هواپیمای گشت دریایی ترکیه بنا به درخواست سنگال به داکار اعزام شده است تا در زمینه آموزش جست‌وجو و نجات و نظارت دریایی به ارتش سنگال کمک کند.

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه همچنین گفت: «در مرزها با استفاده از سیستم امنیتی چندلایه مطابق استانداردهای بین‌المللی، تنها در هفته گذشته ۱۸۸ نفر دستگیر شدند که ۵ نفر آنها از اعضای گروه‌های تروریستی بوده‌اند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۷ هزار و ۱۷۷ نفر در هنگام عبور غیرقانونی بازداشت شده‌اند. در همین هفته نیز ۷۳۵ نفر دیگر از عبور غیرقانونی بازماندند و مجموع کسانی که در سال جاری مانع عبورشان شدیم به ۵۱ هزار و ۸۷۶ نفر رسید. همچنین در عملیات در مرز وان، حدود ۱۱۸ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.»

آک ترک درباره مبارزه با نیروهای کرد در کردستان عراق و سوریه گفت که در عملیات «پنجه-قفل» و دیگر مناطق عملیاتی، انبارهای اسلحه، پناهگاه‌ها و سلاح‌های نیروهای PKK منهدم شده و تنها در مناطق عملیاتی سوریه (تل رفعت و منبج) تونل‌هایی به طول ۶۴۲ کیلومتر کشف و نابود شده است.

او همچنین از برنامه برگزاری رزمایش «آتش آزاد ۲۰۲۵» در پولاتلی-آنکارا در تاریخ ۶ تا ۸ اکتبر خبر داد که شامل نمایش ۵۰ نوع سلاح مختلف و پرواز نمایشی تیم «ستاره‌های ترک» خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه به تحولات منطقه‌ای از جمله اوضاع غزه، گفت‌وگو با ایران درباره امنیت مرزها، شناسایی و انهدام یک قایق بدون سرنشین حامل مواد منفجره در دریای سیاه و فعالیت‌های غیرقانونی کشتی نروژی در آب‌های اطراف قبرس جنوبی اشاره کرد و گفت این موارد با دقت تحت نظر هستند.

او در پاسخ به پرسشی درباره دیدار دیروز یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه با عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، اعلام کرد: «ترکیه و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند که مرز طولانی و تاریخ و تمدنی مشترک دارند که به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد. در مذاکراتی که در جریان سفر سرتیپ عزیز نصیرزاده انجام شد، همکاری‌های بالقوه در زمینه امنیت مرز مشترک به ویژه در خصوص مبارزه با تروریسم و ​​مهاجرت‌های غیرقانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»