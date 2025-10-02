۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸

بهره‌برداری از ۱۱ پروژه گردشگری در ایلام همزمان با افتتاح پروژه‌های گردشگری سراسر کشور

سرویس ایلام - همزمان با افتتاح سراسری ۲۶۸ پروژه گردشگری کشور با حضور وزیر میراث‌فرهنگی به‌صورت ویدئوکنفرانس، ۱۱ پروژه گردشگری در استان ایلام نیز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این برنامه عنوان کرد: این پروژه‌ها شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، سفره خانه‌های سنتی، مجتمع گردشگری، اقامتگاه سنتی در نقاط مختلف استان هستند که با هدف توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های گردشگری بومی و محلی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

فرزاد شریفی تصریح کرد: افتتاح این پروژه‌ها گامی مهم در مسیر رونق گردشگری استان به‌شمار می‌رود و می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت اقتصاد محلی و معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی ایلام نقشی کلیدی ایفا کند.

او اظهار کرد: مراسم افتتاح این پروژه‌ها در ایلام با حضور مقام عالی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد و این همزمانی نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه گردشگری در استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه طبیعت‌گردی و بوم‌گردی گفت: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از اولویت‌های اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با ایجاد زیرساخت‌های لازم، ایلام را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کنیم.

کد خبر 2789289

