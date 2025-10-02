تأکید استاندار کردستان بر تسریع در تکمیل پروژه چهارخطه سنندج – مریوان

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جریان بازدید از قطعه پل شیخ تا گردنه تیتور این پروژه، گفت: چهارخطه کردن محور سنندج – مریوان از پروژه های مهم و اولویت دار استان است و باید با تلاش بیشتر دستگاه های اجرایی و پیمانکاران، روند اجرای آن سرعت بگیرد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای تأمین منابع مالی این طرح، افزود: موضوع تخصیص اعتبارات لازم را با وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده ایم و در جریان سفر آتی رئیس جمهور به کردستان نیز به طور ویژه دنبال خواهیم کرد.

استاندار کردستان با بیان اینکه این مسیر از اهمیت ترانزیتی و گردشگری ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: رفع موانع موجود از جمله مسائل مربوط به معارضین مسیر و مطالبه مالی پیمانکار، از اولویت های جدی مدیریت استان است.

بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی کردستان، تاکنون پیشرفت فیزیکی پروژه به ۲۷.۵ درصد رسیده و قرارداد آن به ارزش ۴۴۶ میلیارد تومان منعقد شده است؛ پیمانکار پروژه نیز مطالبه ای بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان دارد که پیگیری آن در دستور کار مسئولان است.

لهونی تأکید کرد: تکمیل سریع تر این پروژه علاوه بر کاهش تصادفات و افزایش ایمنی، می تواند بستر توسعه اقتصادی و گردشگری استان را فراهم سازد.