۲۰ استاد دانشگاه ارومیه در فهرست ٢ درصد دانشمند پر استناد جهان

به گزارش کردپرس، محمود رضازاد در این باره اظهار کرد: بنا به گزارش واحد علم سنجی دانشگاه، دانشگاه استنفورد در هشتمین نسخه­ ی خود فهرست دانشمندان پراستناد را منتشر کرد. بر طبق شیوه ­نامه این رتبه­ بندی، افراد در دو دسته/گروه «با تاثیر دوره بلندمدت» و «با تاثیر دوره یک ساله» معرفی می ­شوند.

او افزود: در نسخه­ ی جدید (هشتم) این فهرست، در بین فهرست اساتید برتر با تاثیر دوره یک ساله، از کشور ایران ۲۵۳۳ نفر در زمره دانشمندان پراستناد برتر دنیا هستند که ۲۰ نفر از آنها با نام سازمانی دانشگاه ارومیه معرفی شده ­اند. همچنین در بین فهرست اساتید برتر با تاثیر دوره بلند مدت نیز که یکی دیگر از شاخص ­های این فهرست است از دانشگاه ارومیه ۹ استاد معرفی شده ­اند. رییس دانشگاه ارومیه گفت: در نسخه پیشین این رتبه ­بندی، تعداد اساتید معرفی شده با نام سازمانی دانشگاه ارومیه هشت نفر بودند. او ادامه داد: این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی طبقه بندی نموده و شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است و در مجموع تقریباً ۲۰۰ هزار دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.