کاهش حجم آب سد مهاباد در نیم قرن اخیر رکورد زد

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: حجم آب سد مهاباد امسال در مقایسه حجم ۶۴.۶ میلیون مترمکعبی سال گذشته، ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه تراز آب سد نیز بیش از ۲ متر کاهش پیدا کرده است افزود: هم اکنون تراز آب سد مهاباد به یک هزار و ۳۴۰.۲۷ متر رسیده است که سال قبل یک هزار و ۴۲.۸۴ متر بود.

مدیر امور آب مهاباد گفت: سال آبی گذشته در مجموع ۲۴ میلیون مترمکعب از آب سد مهاباد رهاسازی شد که از این مقدار ۲۳ میلیون برای بخش کشاورزی و یک میلیون مترمکعب هم برای تالاب کانی‌برازان رهاسازی شد.

او اظهار کرد: در این شهرستان یک هزار و ۵۸۰ حلقه چاه آب دارای مجاز حفر شده که حجم برداشت آب این تعداد چاه آب ۵۴ میلیون مترمکعب است و یک هزار و ۲۷۹ حلقه چاه غیرمجاز با حجم آب ۷۰ میلیون مترمکعب شناسایی شده است.