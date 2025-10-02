تردد ۳.۴ میلیون وسیله نقلیه در محورهای کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: طبق آمار استخراج شده از سامانه های هوشمند، میزان تردد بین استانی کل وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان طی شهریور ماه سال جاری ۳ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۱۲ وسیله نقلیه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر ثبت شده است.

وی افزود: تردد روزانه بین استانی وسایل نقلیه سبک در شهریور ماه سال جاری، ۳ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۴ وسیله نقلیه گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان بیشترین افزایش تردد را مربوط به محور دیواندره – تکاب عنوان کرد و اظهار کرد: در این محور، تردد وسایل نقلیه با ۱۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته ثبت شده است.

شکری ادامه داد: بیشترین کاهش تردد نیز در محور بانه – سردشت با ۳ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ثبت رسیده است.