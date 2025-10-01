به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، گفت: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۵ میلیون دلار کالا از طریق بازارچه‌های مرزی استان وارد شده که از نظر ارزش ۵۲ درصد و از نظر وزن کالا بیش از ۴۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به آغاز اجرای رویه جدید واردات از ۲۸ اردیبهشت‌ سال جاری در استان، افزود: درآمد حاصل از این رویه در نیمه نخست امسال حدود ۵۹ میلیارد تومان بوده که طبق قانون باید پنج درصد آن به عنوان مالیات اخذ و صد درصد مابقی به استان بازگردانده شود.

ناظر گمرکات کردستان در مورد نحوه تخصیص این درآمدها، اظهار کرد: ۶۰ درصد باید برای تأمین معیشت و اشتغال مرزنشینان هزینه شود، ۲۰ درصد برای انسداد مسیرهای غیرمجاز مرزی و ۲۰ درصد نیز برای توسعه بازارچه‌ها و زیرساخت‌های تجاری مرز اختصاص یابد.

امیدی با بیان اینکه نمی‌توان تنها به اجرای واردات توسط کارگزاران اکتفا کرد، ادامه داد: این قانون پنج‌ ساله است و پس از پایان آن باید واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان‌های مرزی بتوانند با تخفیف ۳۰ درصدی در حقوق ورودی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام دهند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های استان به درستی بهره‌برداری نشده است، یادآور شد: حدود شش درصد از سهم واقعی قانون تجارت مرزنشینان استفاده شده که از جمله دلایل آن کمبود زیرساخت و نبود تبلیغات و اطلاع‌رسانی کافی است.

ناظر گمرکات کردستان، خواستار اعطای اختیار کارگروه ماده ۴ کشوری به استان شد تا واحدهای تولیدی نیز به عنوان کارگزار واردات مواد اولیه فعالیت کنند و تاکید کرد: این موضوع را باید در سفر آتی رئیس‌جمهور و جلسات ملی دنبال کنیم.

امیدی بیان کرد: اگر در یکی دو سال آینده برای استفاده از این مزیت برنامه‌ریزی نکنیم، فرصت از دست خواهد رفت، پس لازم است هرچه سریع‌تر بازارچه‌ها تجهیز، حصارکشی و زیرساخت‌های استانداردسازی، کشاورزی و بهداشت در آن‌ها مستقر شود.

۳۹ هزار خانوار مرزنشین کردستان مشمول قانون تجارت مرزنشینان شدند

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزنشینان در استان از اوایل مرداد سال جاری، گفت: هم‌اکنون ۳۹ هزار و ۲۴۴ سرپرست خانوار مرزنشین استان در سامانه ثبت شده و می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند.

طه سمیعی با اشاره به تأخیر چندماهه در اجرای مصوبه به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، افزود: ثبت آماری واردات از ابتدای مرداد آغاز شد و تاکنون ورود حدود ۸۷ قلم کالا با ۱۳۷۴ ردیف تعرفه گمرکی در قالب رویه کولبری مجاز اعلام شده است.

وی با بیان اینکه فهرست اقلام قابل ورود قابل بازنگری است، از فرمانداران شهرستان‌های مرزی خواست نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه، ماشین‌آلات یا قطعات را جهت اضافه شدن به فهرست اقلام مجاز اعلام کنند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت کردستان اظهار کرد: در مرداد سال جاری، ۷۴۴ خانوار در بانه و ۱۴۶۰ خانوار در سروآباد از سهمیه خود استفاده کرده‌اند و در مریوان نیز بیش از ۲۳ هزار مورد بهره‌برداری ثبت شده است.

سمیعی با اشاره به ثبت ۲۶۳ کارگزار رسمی در سامانه سازمان توسعه تجارت، ادامه داد: بانه و مریوان هر کدام ۹۳ کارگزار فعال دارند، سروآباد ۳۰ و سقز نیز ۴۷ مورد را داشته و هیچ محدودیتی برای افزایش این تعداد وجود ندارد.

وی یکی از چالش‌های قانون جدید را محدود شدن فعالیت کارگزاران هر شهرستان به بازارچه همان شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: در دوره قبل، کارگزاران می‌توانستند از چند بازارچه استفاده کنند که پیشنهاد داده‌ایم این محدودیت حذف شود تا عدالت در بهره‌برداری رعایت شود.