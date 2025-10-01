توقف فعالیت نمایندگی های سیاسی آمریکا در بغداد و اربیل

به گزارش کردپرس، به دنبال شکست کنگره آمریکا در تمدید مهلت بودجه، نهادهای فدرالی آمریکا تعطیل شدند و در همین چارچوب فعالیت سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن در اربیل نیز متوقف شد.

از صبح روز چهارشنبه ۱ نوامبر وزارتخانه‌ها و نهادهای فدرالی ایالات متحده تعطیل شده‌اند؛ این امر پس از آن رخ داد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره نتوانستند بر سر تمدید بودجه به توافق برسند.

این نخستین بار طی هفت سال گذشته است که نهادهای فدرالی آمریکا به دلیل بحران بودجه تعطیل می‌شوند؛ آخرین بار در سال ۲۰۱۸ این نهادها برای مدت ۳۵ روز بسته شدند.

تا زمان تصویب بودجه جدید، تمامی فعالیت‌های سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اربیل خارج از ساختمان‌ها متوقف خواهد شد و حتی حساب‌های رسمی این نمایندگی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز به‌روزرسانی نخواهد شد.

تعطیلی فعالیت‌های سفارت و کنسولگری آمریکا تأثیری بر صدور روادید و رسیدگی به درخواست کسانی که قصد سفر به آمریکا دارند نخواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود تا زمان حل این بحران، حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شوند و احتمال دارد بخشی از فعالیت‌های دولت دونالد ترامپ نیز متوقف شود.

