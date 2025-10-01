فشار اقتصادی‌ ناشی از سوءتدبیر مسئولان قابل تحمل نیست

به گزارش کردپرس، محمدقسیم عثمانی امروز چهارشنبه ٩ مهر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد مدیران اقتصادی در تذکری شفاهی تاکید کرد: باید این مدیران که با ایجاد نارضایتی، عملا در جهت خواست و ارادهی دشمن حرکت میکنند از گردونهی مدیریت کشور حذف شوند.
او با اشاره به نابسامانی بازار ارز و سومدیریت قیمتها افزود: کجای دنیا بدون هیچگونه نظارتی، هر کس هر قیمتی که بخواهد بر کالا، ملک یا اجارهی خود میگذارد؟ آیا این بیتدبیری نیست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، یکی دیگر از سوتدبیرها را سیاستگذاری حوزهی کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشاورزان به انواع مختلف مورد بیمهری قرار میگیرند. روز به روز قیمت نهادههای کشاورزی گران میشود، سهیمه سوخت آنها کاهش مییابد و بیشترین سهم را نیز از قطعی برق دارند.
عثمانی خاطرنشان کرد: در نهایت، این واسطهها هستند که بیشترین سود را میبرند؛ عرق تولید بر پیشانی کشاورز مینشیند اما سود آن به جیب دلالان و واسطهها میرود/.
نظر شما