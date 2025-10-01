به گزارش کردپرس، شورای امنیت ملی ترکیه پس از برگزاری نشست خود در کاخ ریاست‌جمهوری و به ریاست رجب طیب اردوغان، با انتشار بیانیه‌ای بر ادامه قاطع «مبارزه با تروریسم در داخل و خارج کشور، حمایت از تمامیت ارضی سوریه و عراق، محکومیت سیاست‌های اسرائیل در غزه، و آمادگی ترکیه برای ایفای نقش پررنگ‌تر در برقراری صلح جهانی» تأکید کرد.

بنا بر اعلام مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، در نشست شورای امنیت ملی که به ریاست رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، اعضا درباره تهدیدها علیه وحدت ملی و امنیت کشور به‌ویژه از سوی نیروهای کرد در سوریه (YPGو PYD) همچنین نیروهای PKK و KCK، و نیز آخرین تحولات بین‌المللی به بررسی آخرین اطلاعات پرداختند.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است: «در مسیر تحقق ترکیه‌ای بدون تروریسم و با مشارکت فعالیت‌های مجلس، عزم ما برای نابودی کامل تهدیدات تروریستی و ایجاد فضای دائمی صلح و امنیت بار دیگر تأیید شد. همچنین تصریح گردید که در چارچوب هدف ایجاد مناطق عاری از تروریسم، هیچ‌گونه جلوه‌ای از تروریسم در همسایگی ما پذیرفته نخواهد شد و از تبدیل شدن این زمین‌ها به پایگاهی برای توسعه‌طلبی جلوگیری خواهد شد.»

در بخش دیگری از بیانیه بر اهمیت صیانت از تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت عراق تأکید شد و آمده است: «مبارزه با تلاش‌هایی که همسایگان ما را به درگیری‌های منطقه‌ای بکشاند، با قوت ادامه خواهد یافت.»

بیانیه همچنین به وضعیت غزه پرداخت و سیاست‌های اسرائیل را «غیرقانونی و موجب فاجعه انسانی و مرگ ناشی از گرسنگی» توصیف کرد و افزود: «توقف نسل‌کشی و محاکمه عاملان آن مسئولیتی مشترک برای همه بشریت است. جامعه جهانی باید فوراً اقدام کند و ترکیه نیز به پشتیبانی از هر گام مثبت در مسیر صلحی عادلانه و پایدار ادامه خواهد داد.»

شورای امنیت ملی ترکیه بار دیگر بر حمایت از «راه‌حل دو دولتی مبتنی بر برابری حاکمیتی و جایگاه برابر بین‌المللی "ترک‌های قبرس"» تأکید و اعلام کرد که ترکیه در برابر هر اقدامی که صلح در جزیره را تضعیف کند، موضع قاطع خواهد گرفت.

در این نشست همچنین به بررسی آخرین وضعیت جنگ روسیه و اوکراین پرداخته شد. در بیانیه آمده است: «ترکیه آماده است برای برقراری صلح، مسئولیت بیشتری بر دوش بگیرد.»

در بخش پایانی بیانیه به فرآیند عادی‌سازی روابط با ارمنستان و اهمیت ایجاد مسیر ارتباطی مستقیم میان جمهوری آذربایجان و نخجوان اشاره شد. این طرح می‌تواند منافع مشترکی برای همه کشورهای منطقه داشته باشد و مسیر دستیابی به صلح نهایی را هموار کند. همچنین شورای امنیت ملی بر حمایت ترکیه از «حاکمیت، تمامیت ارضی و نظم قانون اساسی» در بوسنی و هرزگوین تأکید کرد.