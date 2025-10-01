به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی به کردپرس گفت: استان ایلام با ۴۲۵ کیلومتر مرز مشترک با عراق، گرانیگاه اربعین و دروازه مدیترانه است، اما متأسفانه هنوز به راه ریلی متصل نشده و این مطالبه بارها از اولویت سازمان برنامه و بودجه خارج شده است.

وی افزود: با توجه به پیوست امنیتی این مطالبه و جایگاه راهبردی استان ایلام در معادلات امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه، از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستم دستور دهد این موضوع در اولویت قرار گیرد و اعتبار لازم برای عملیاتی شدن آن اختصاص یابد.

فلاحی همچنین با اشاره به اهمیت مرزبانی در حفظ امنیت ملی کشور گفت: مرزبانی استان ایلام نیازمند تقویت زیرساخت‌های عمرانی و تجهیز هوشمند است. از دکتر لاریجانی خواستم بخشی از اعتبار مورد نیاز مرزبانی استان از بودجه شعام تأمین شود.

وی تأکید کرد: استان ایلام با توجه به موقعیت مرزی و نقش کلیدی در امنیت ملی، باید در تخصیص منابع راهبردی مورد توجه ویژه قرار گیرد.