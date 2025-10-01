به گزارش کردپرس، یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق ضمن حمایت از اظهارات مقتدی صدر تأکید کرد که عراق توان مقابله با هیچ حمله‌ای را ندارد و اگر مورد تهاجم قرار گیرد، قادر به دفاع مؤثر نخواهد بود.

علی ساعدی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: سخنان رهبر جریان صدر کاملاً درست است و عراق حتی نمی‌تواند به مدت ۱۲ ساعت در برابر هیچ حمله‌ای مقاومت کند، بلکه شاید نتواند بیش از ۱۲۰ دقیقه دوام بیاورد.

او با اشاره به وضعیت ارتش عراق افزود: «نیروهای نظامی عراق از نظر زمینی بسیار قوی هستند، اما کشور ما آسمان خود را در کنترل ندارد و دچار ضعف و کمبود در سامانه دفاع هوایی است. ساختار تسلیحاتی عراق بیشتر جنبه سیاسی دارد تا نظامی و امنیتی.»

ساعدی درباره جنگنده‌های اف-۱۶ عراق نیز گفت: «این جنگنده‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. اگر یک جنگنده آمریکایی در کنار آن‌ها نباشد و اهداف را مشخص نکند، خلبانان عراقی هرگز نمی‌توانند هدف را بزنند. بدون کمک آمریکا، اف-۱۶‌های عراق تنها تکه‌ای آهن هستند و هیچ کاربردی ندارند.»

یادآور می‌شود که روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲5، مقتدی صدر، رهبر جریان ملی شیعه، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «عراق توانایی مقاومت در برابر هیچ حمله‌ای را ندارد و اگر حمله‌ای صورت گیرد، تنها می‌تواند حداکثر ۱۲ ساعت تاب بیاورد و سپس دچار فروپاشی خواهد شد.»