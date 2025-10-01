زنان در مدیریت محلی نقش آفرین توسعه پایدار هستند

به گزارش کرد پرس، نشستی با حضور غریب سجادی، فرماندار سنندج و جمعی از دهیاران و اعضای زن شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری برگزار شد؛ محور اصلی این نشست، بررسی نقش زنان در مدیریت محلی و تأکید بر توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی بود.

فرماندار سنندج با بیان اینکه نگاه جنسیتی در مدیریت جایگاهی ندارد، گفت: کار زنان مدیر به ویژه در روستاها دشوارتر است و نیازمند پیگیری و جدیت بیشتری است؛ شوراهایی که دهیار زن برگزیده اند نشان داده اند که از بلوغ فکری و اجتماعی لازم برخوردارند و این انتخاب نشانه ای از توانمندی بانوان در عرصه مدیریت محلی است.

غریب سجادی با اشاره به لزوم عبور از مفاهیم سنتی تبعیض آمیز، افزود: در دنیای مدرن باید از هرگونه نگرش تبعیض آمیز پرهیز کنیم؛ در تعالیم اسلامی نیز کرامت انسان ها فارغ از قومیت، جنسیت و نژاد مورد تأکید قرار گرفته است و نباید تبعیض مانعی در مسیر توسعه شود.

وی به مشکلات عمرانی و توسعه ای شهرستان پرداخت و اظهار کرد: بی عدالتی در توزیع منابع در سال های گذشته بسیاری از نقاط شهرستان را دچار آسیب کرده است؛ اگرچه کمبود اعتبارات یکی از چالش های جدی است، اما می توان با اولویت بندی پروژه ها، تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از ظرفیت های موجود، بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.

فرماندار سنندج بر توجه به آموزش، اشتغال و آسیب های اجتماعی در روستاها تأکید کرد و ادامه داد: اعتیاد، کمبود نشاط اجتماعی و نبود فرصت های شغلی از مهم ترین معضلات روستایی هستند؛ دهیاری ها باید در زمینه توسعه مشاغل خانگی، صنایع دستی و درآمدزایی برنامه ریزی داشته باشند و همچنین توانمندسازی و آموزش برای ایجاد اشتغال پایدار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سجادی یادآور شد: خدمات دستگاه های اجرایی نباید تنها در شهر متمرکز باشد. بی توجهی به روستاها موجب گسترش حاشیه نشینی در شهرها خواهد شد و از این رو اعتبارات ملی برای توسعه روستایی در حال پیگیری است.

وی همچنین از تهیه اطلس جامع روستاهای شهرستان، بازبینی درجه بندی دهیاری ها و توسعه زیرساخت های ورزشی روستاها خبر داد.

در پایان این نشست، دهیاران و اعضای شوراهای زن نیز دغدغه ها و مشکلات روستاهای خود را مطرح کرده و خواستار توجه جدی تر مسئولان به توسعه متوازن و عادلانه مناطق روستایی شدند.