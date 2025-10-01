تحصیل ۲۰۰ دانش آموز دارای آسیب شنوایی در مدارس کردستان

به گزارش کرد پرس، اقبال خانی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این دانش آموزان در ۱۲ شهرستان و منطقه آموزشی استان از جمله سنندج (ناحیه ۱ و ۲)، مریوان، سقز، کامیاران، دهگلان، قروه، بانه، دیواندره، بیجار، موچش و سروآباد مشغول تحصیل هستند و خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توان بخشی ویژه دریافت می کنند.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی ناشنوایان با عنوان «بدون زبان اشاره، حقوق بشر معنایی ندارد؛ زبان اشاره ما را متحد می کند»، افزود: این رویکرد بر اهمیت برابری فرصت ها، مشارکت اجتماعی و ارتقای جایگاه شغلی و اجتماعی افراد ناشنوا و کم شنوا تأکید دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با اشاره به اجرای برنامه ملی سنجش نوآموزان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، اظهار کرد: از مجموع ۲۵ هزار و ۶۰۷ نوآموز شرکت کننده، ۶۸۴ نفر به مرحله تخصصی شنوایی ارجاع شدند و از این تعداد، ۳۰۵ نفر نیازمند خدماتی همچون سمعک و کاشت حلزون تشخیص داده شدند و ۳۷۹ نفر نیز بدون مشکل خاص شناسایی شدند.

خانی با تأکید بر اینکه معلولیت مشکل فرد نیست، بلکه مسئله ای اجتماعی است، ادامه داد: افراد دارای آسیب شنوایی اغلب نشانه های ظاهری مشخصی ندارند، اما به دلیل محدودیت های ارتباطی، با انزوای اجتماعی، مشکلات روانی و چالش های عملکردی بیشتری روبه رو می شوند.

وی یادآور شد: تشخیص به موقع و مداخله بهنگام می تواند عوارض ناشنوایی و کم شنوایی را به حداقل برساند و جامعه نیز باید با نگاهی واقع بینانه به این محدودیت ها، در مسیر شکوفایی استعدادها و توانایی های این افراد همراه و حامی آنان باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان در ادامه با اشاره به فقدان شناخت کافی جامعه نسبت به ناشنوایان، بیان کرد: نبود آگاهی از شرایط و شیوه ارتباط با این افراد گاهی به بروز رفتارهای نامناسب و حتی خشونت آمیز منجر می شود و در نهایت، کناره گیری آنان از اجتماع را به دنبال دارد.

خانی کاهش یادگیری مهارت های اجتماعی، افت توانایی های تحصیلی و شغلی و هزینه های سنگین توان بخشی را از مهم ترین مشکلات افراد دارای آسیب شنوایی عنوان کرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی عمومی و فراهم کردن شرایط برابر می تواند گام بزرگی در بهبود کیفیت زندگی این قشر باشد.