جشنواره و نمایشگاه «نان، سنت، طعم» در قلعه والی ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرزاد شریفی با بیان اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ غذایی ایلام است، افزود: استان ایلام دارای تنوع بالایی در تولید نانهای سنتی و خوراکهای محلی است که میتواند بهعنوان یک ظرفیت ویژه در حوزه گردشگری خوراک معرفی شود.
وی ادامه داد: نمایشگاه «نان، سنت، طعم» علاوه بر ارائه انواع نانهای محلی و غذاهای سنتی، محلی برای معرفی توانمندی بانوان روستایی و کارآفرینانی است که با تکیه بر مهارتهای بومی، زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار را فراهم میکنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام تأکید کرد: میراث ناملموس بهویژه در حوزه خوراک سنتی، بخشی جداییناپذیر از هویت فرهنگی استان است و معرفی آن به گردشگران داخلی و خارجی میتواند به توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی کمک شایانی کند.
شریفی گفت: این جشنواره و نمایشگاه تا تاریخ یازدهم مهرماه در محل قلعه والی ایلام پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
