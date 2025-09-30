به گزارش کردپرس از ایرنا؛ عزت اله همتی افزود: بحث پروژه خط مرزی و گذرگاه مرزی کوزه رش- گلینجک، همواره طی سالیان گذشته یکی از مطالبه‌های اصلی مردم این منطقه بود که این آرزوی دیرین توسط دولت چهاردهم عملیاتی خواهد شد.

او بیان کرد: این موضوع توسط وزارت امور خارجه به صورت جدی پیگیری شده و سفارت ما در آنکارا تلاش‌های بسیاری کرده تا هماهنگی با طرف‌های ترک برای انجام کار صورت گیرد.

همتی با اشاره به دیدار سال گذشته هیات ایرانی با ترک‌ها در آنکارا و استانبول، بیان کرد: در این دیدار قرار بر این شد تا دروازه دقیق مرزی مشخص شود، اما اجرای آن به دلایلی به طور موقت به تعویق افتاد که خوشبختانه امروز با سفر هیاتی از سوی جمهوری ترکیه این دروازه مرزی مشخص خواهد شد.

رییس اداره حقوقی مرزها، وزارت امور خارجه گفت: پس از تعیین دروازه مشترک، هر دو طرف عملیات اجرایی برای ساخت و ساز در پایانه‌های مرزی را آغاز خواهند کرد.

همتی خاطرنشان کرد: منطقه جغرافیایی و سوق الجیشی سلماس قطع یقین این پایانه مرزی را به یکی از پر تردد ترین گذرگاه‌های مرزی تبدیل خواهد کرد.

در همین راستا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و نماینده شهرستان سلماس در مجلس با اشاره به سفر هیاتی از سوی دولت جمهوری ترکیه به این شهرستان گفت: طبق وعده داده شده به مردم، دروازه رسمی گمرک کوزه رش و گلینجک تعیین می‌شود.

یعقوب رضا زاده در حاشیه بازدید از منطقه مرزی سلماس با اشاره به عزم جدی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برای راه اندازی پایانه مرزی کوزه رش، اظهار کرد:‌ پس از پیگیری‌های گروه دوستی ایران و ترکیه در سفر به آنکارا و ترکیه، برای راه اندازی پایانه مرزی کوزه رش، امروز هیاتی از سوی دولت ترکیه وارد ایران شد تا دروازه رسمی این گمرک تعیین شود. او ادامه داد: با تعیین دروازه رسمی، سریعا کانتینرهایی به صورت موقت و تا قبل از احداث ساختمان‌ها در این محل مستقر خواهد شد تا رفت و آمد مسافران از این پایانه مرزی انجام شود.

گفتنی است؛ آذربایجان غربی تنها استان جمهوری اسلامی ایران است که مرز مشترک با ترکیه داشته و از طریق سه پایانه اصلی بازرگان، رازی و سرو با این کشور در ارتباط است و به نوعی دروازه آسیا به اروپا محسوب می‌شود/.