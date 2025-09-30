به گزارش کردپرس، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی صبح امروز در همایش بین‌المللی شمس و مولانا در خوی، افزود: خوی تنها یک کالبد فیزیکی نیست؛ روحی در آن دمیده شده که همان روح شمس است و این شهر به نام عشق، عرفان و ادب تقدس یافته است.

او همچنین با بیان اینکه فضای شهر خوی سرشار از غرور، نشاط و افتخار است، خاطرنشان کرد: امروز مفتخریم در دیاری حضور داریم که یادآور شهیدان و پرچمدار رشادت‌ها در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه است و به شهدای آذربایجان‌غربی و خوی سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وزیر میراث فرهنگی برگزاری این همایش را نیز حامل پیامی روشن برای ایران و جهان دانسته و افزود: خوی دیار شمس است؛ هر کس به این خطه قدم بگذارد، از زیبایی‌های طبیعی آن و عرفان و عشق مردمانش بهره‌مند خواهد شد.

صالحی‌امیری همچنین با قدردانی از تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی برای توسعه استان، اضافه کرد: وابستگی ما به خوی تنها از سر وظیفه اداری نیست، بلکه بر پایه باور قلبی بوده و خوی همانند شمس، نور و حرارت می‌بخشد.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های زیارتی، گردشگری و مسافرتی در این منطقه، افزود: در آینده‌ای نه‌چندان دور، جوانان ما شاهد خواهند بود که خوی به مقصدی مهم برای زائران و گردشگران از سراسر ایران تبدیل می‌شود و این مسیر باید با همکاری مسئولان و علاقه‌مندان هموار شود.

وزیر میراث فرهنگی شخصیت شمس تبریزی را نیز فراملی توصیف کرده و یادآور شد: شمس، شخصیتی جهانی است و نباید او را به یک جغرافیای خاص محدود کنیم؛ هرچند او در خوی زیست، اما پیامش جهانی است و این شهر می‌تواند به مرکزی برای علاقه‌مندان فرهنگ و معنویت بدل شود.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه فرهنگی دولت در این استان، افزود: ۱۲ پروژه فرهنگی برای آذربایجان‌غربی تعریف شده که پروژه شمس تبریزی از مهم‌ترین آن‌هاست و این طرح تا تحقق کامل پیگیری خواهد شد تا خوی به قطب عرفان و گردشگری کشور تبدیل شود.

او با تأکید بر لزوم توجه به جایگاه شمس در نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: نباید از گنجینه‌ای چنین ارزشمند در کتاب‌های درسی و محتوای دانشگاهی غفلت کنیم و رموز زندگی شمس در خوی نیازمند پژوهش‌های عمیق بوده و نخبگان، روحانیون و دانشگاهیان باید در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شمس بیش از پیش نقش‌آفرین باشند.

به گزارش کردپرس، در پایان این مراسم، برگزیدگان این همایش مورد تجلیل قرار گرفته و تفاهم‌نامه همکاری فیمابین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و استانداری آذربایجان‌غربی به امضا رسید.

یازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا هفتم و هشتم مهرماه امسال با حضور شمس‌پژوهان و مولوی‌شناسان داخلی و خارجی در شهر خوی برگزار شده و با اعلام فراخوان مقالات از طرف دبیرخانه دائمی این رویداد بین‌المللی، ۱۶۰ مقاله در حوزه شمس و مولانا به دبیرخانه ارسال و پس از بررسی مقالات در کمیته علمی همایش، ۳۲ مقاله به مرحله داوری نهایی راه یافته و از میان آنها ۲۲ مقاله برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی‌های همایش برگزیده شدند.