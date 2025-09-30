عراق: اجازه تکرار استفاده اسرائیل از حریم هوایی برای حمله به ایران را نخواهیم داد

به گزارش کردپرس، مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با رئیس اطلاعات نیروهای مسلح ایران تأکید کرد بغداد همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار هرگونه نقض حریم هوایی خود توسط رژیم صهیونیستی انجام خواهد داد.

«قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق روز سه‌شنبه در بغداد میزبان «مجید میر احمدی» رئیس اطلاعات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او بود.

طبق گزارش خبرگزاری شفق نیوز، در بیانیه دفتر مشاور امنیت ملی عراق آمده است که در این نشست، دو طرف درباره چالش‌ها و تهدیدهای امنیتی منطقه‌ای و مسائل مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کردند.

همچنین بر لزوم اجرای کامل توافق امنیتی میان دو کشور برای حفظ ثبات و امنیت تأکید شد.

الاعرجی در این دیدار گفت: موضع جمهوری عراق روشن و ثابت است و اجازه نمی‌دهیم از خاک عراق به عنوان سکوی تجاوز علیه کشورهای همسایه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، استفاده شود.

وی افزود: عراق شکایتی رسمی علیه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است؛ چراکه در حمله به ایران از حریم هوایی عراق استفاده شد.

او بار دیگر تأکید کرد که دولت عراق به ریاست فرمانده کل نیروهای مسلح همه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین تجاوزی اتخاذ خواهد کرد.