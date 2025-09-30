هنرستان استثنایی ۶ کلاسه در مریوان افتتاح شد

به گزارش کرد پرس، رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان در این مراسم، گفت: در حال حاضر ۲۰۰ دانش آموز کم شنوا، نیمه شنوا و ناشنوای شدید در مدارس استثنایی و عادی (تلفیقی ـ فراگیر) استان مشغول به تحصیل هستند و از خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی بهره مند می شوند.

اقبال خانی با اشاره به شعار امسال روز جهانی ناشنوایان «بدون زبان اشاره، حقوق بشر معنایی ندارد؛ زبان اشاره ما را متحد می کند» افزود: این شعار بر ضرورت برابری، مشارکت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر برای ناشنوایان تأکید دارد.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۲۵ هزار نوآموز در برنامه ملی سنجش سلامت شرکت کردند، اظهار کرد: از این تعداد ۶۸۴ نفر به مرحله تخصصی شنوایی ارجاع شدند که ۳۰۵ نفر نیازمند دریافت خدمات تخصصی از جمله سمعک و کاشت حلزون بودند. در شهرستان مریوان نیز سه هزار و ۸۰۵ نوآموز تحت سنجش سلامت قرار گرفتند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با تأکید بر اینکه معلولیت مشکل فرد نیست بلکه چالش جامعه است، ادامه داد: ناشنوایان با وجود نداشتن نشانه های ظاهری آشکار، با مشکلاتی همچون انزوای اجتماعی و آسیب های روانی روبه رو هستند و جامعه باید با پذیرش واقع بینانه شرایط آنان، زمینه شکوفایی استعدادهایشان را فراهم کند.

خانی یادآور شد: اجرای دوره های توانمندسازی، تربیت مدرس زبان اشاره، هوشمندسازی مدارس ویژه و بهره مندی دانش آموزان ناشنوا از خدمات کتابخانه مرکزی سنندج از مهم ترین اقدامات آموزش و پرورش استثنایی کردستان برای حمایت از این قشر است.