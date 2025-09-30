پیشکسوتان دفاع مقدس، نخستین رهپویان ایثار هستند

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در ششمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس که در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار شد، گفت: پیشکسوتان با برخورداری از دو خصوصیت برجسته «حضور مستقیم در میدان جهاد» و «کسب تجربه عملی کارآمد»، سرمشقی ارزشمند برای جامعه به شمار می آیند.

وی با تأکید بر اینکه پیشکسوتان در مسیر مقاومت و ایثار پیشگام بوده اند، افزود: تکریم آنان وظیفه ای دائمی است و باید همواره مورد احترام قرار گیرند.

نماینده ولی فقیه در کردستان در تشریح دو ویژگی اصلی این قشر، اظهار کرد: حضور پیشکسوتان در خط مقدم جهاد و شهادت، آنان را به الگویی کم نظیر برای همه نسل ها بدل ساخته و تجربه های عملی آنان نیز امروز سرمایه ای گرانبها برای کشور است.

حجت الاسلام پورذهبی ادامه داد: این افراد به واسطه اندوخته های ارزشمند خود، مشاورانی امین و کارآمد برای نظام و کشور محسوب می شوند.

کردستان؛ دیاری با بیش از ۵۵۰۰ شهید سرافراز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این مراسم با بیان اینکه پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه های بی بدیل انقلاب اسلامی هستند، تجلیل از آنان را «تکلیفی اخلاقی، دینی و ملی» دانست.

علی اکبر ورمقانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره)، بیان کرد: استان کردستان با تقدیم پنج هزار و ۵۳۶ شهید والامقام، جایگاهی ممتاز در تاریخ ایثار و مقاومت کشور دارد و این پیشکسوتان نماد ایستادگی، سربلندی و هویت ایران اسلامی اند.

وی یادآور شد: پیشکسوتان روزگاری در میدان های نبرد با جان و دل از خاک، ناموس و انقلاب اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه مسئولان است که خدمتگزار این عزیزان باشند و از تجربیات ارزشمندشان برای استمرار مسیر انقلاب بهره مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس صرفاً یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و دینی است؛ امنیت و آرامش کنونی جامعه، مرهون رشادت ها و جانفشانی های این قهرمانان است که نگذاشتند دشمنان در صف وحدت ملت ایران رخنه کنند.

ورمقانی همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه رفیع شهدا و پیشکسوتان، افزود: پیشکسوتان کردستان جایگاهی ویژه در تاریخ ایثار و مقاومت کشور دارند و میراث ماندگار آنان همواره الهام بخش خواهد بود.

در پایان این مراسم، از کتاب «روزهای بی قراری» شامل خاطرات بانوی پیشکسوت دفاع مقدس، «تهمینه سلامتی» به قلم «هانیه بیات» رونمایی شد و از جمعی از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس نیز تجلیل به عمل آمد.