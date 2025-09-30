اعلام آمادگی عراق برای بازگشایی مرز چیلات دهلران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در پی موافقت رسمی دولت عراق با بازگشایی مرز چیلات دهلران، مقامات ایرانی از جمله وزارت کشور، استاندار ایلام و فرماندار دهلران ضمن استقبال از این اقدام، آن را گامی مهم در توسعه تجارت، تسهیل تردد زائران اربعین و تقویت پیوندهای اقتصادی جنوب ایران با استانهای جنوبی عراق دانستند.
احمد کرمی، استاندار ایلام در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در مهرماه ۱۴۰۴ با اشاره به اهمیت مرز چیلات گفت: بازگشایی مرز و بازارچه چیلات و راهاندازی بازارچه هلاله شمالی تا حصول نتیجه ادامه دارد. نزدیکی جغرافیایی استان ایلام با عراق، ظرفیت ویژهای برای توسعه صادرات فراهم کرده و مرز چیلات میتواند به یکی از کانونهای اصلی مبادلات تجاری تبدیل شود.
مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران نیز در بازدید از نقطه صفر مرزی چیلات اعلام کرد: بخش قابل توجهی از زیرساختهای راه، آب و فیبر نوری پیشتر انجام شده و اکنون پیمانکار در حال تکمیل مسیر است. این مرز میتواند نقش مهمی در تردد زائران اربعین از جنوب کشور ایفا کند و بار مرز مهران را کاهش دهد.
وی افزود: بازگشایی این گذرگاه یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان دهلران و استان ایلام بوده است. با موافقت دولت عراق، این مطالبه در حال تحقق است.
مرز چیلات در جنوب استان ایلام و در نزدیکی شهرستان دهلران واقع شده و با استان میسان عراق هممرز است. این منطقه با برخورداری از ذخایر غنی نفتی، زمینهای حاصلخیز کشاورزی و موقعیت ترانزیتی ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به قطب صادراتی غرب کشور را دارد. همچنین، نزدیکی به شهر بصره و مسیرهای ارتباطی عراق، امکان تقویت کریدور جنوب ایران به عراق را فراهم میسازد.
در صورت عملیاتی شدن این مرز تا ایام اربعین سال ۱۴۰۵، پیشبینی میشود بخش قابل توجهی از زائران جنوب کشور از طریق چیلات به عتبات عالیات عزیمت کنند. این امر ضمن کاهش فشار بر مرز مهران، موجب توزیع متوازن تردد زائران و ارتقای خدماترسانی خواهد شد.
بازگشایی مرز چیلات دهلران نقطه عطفی در توسعه منطقهای، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تسهیل ارتباطات فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق محسوب میشود. این گذرگاه میتواند بهعنوان حلقه اتصال جنوب ایران به استانهای نفتخیز عراق، نقشآفرینی مؤثری در آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه ایفا کند.
