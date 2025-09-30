رد صلاحیت ۲۵ نامزد انتخابات عراق به دلیل سابقه بعثی و جرایم کیفری

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، صلاحیت ۲۵ نامزد انتخابات پارلمان را بهطور نهایی رد کرد، صلاحیت یک نامزد را بازگرداند و دو نامزد دیگر را هرکدام به پرداخت پنج میلیون دینار جریمه محکوم کرد.
این تصمیمها از سوی هیئت کمیسران کمیسیون عالی مستقل انتخابات در چندین حکم جداگانه در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شد.
جریمه دو نامزد
هیئت کمیسران در دو حکم جداگانه، دو نامزد انتخابات پارلمان عراق را به دلیل تخلف، هر یک به پرداخت پنج میلیون دینار جریمه محکوم کرد.
علی مظهر عیدان، نامزد ائتلاف «دولت قانون» در بغداد، و شذی یاسین عبدالکریم، نامزد ائتلاف «عزم» در بغداد، دو فردی هستند که جریمه شدند.
این مجازات بر اساس بند دوم ماده دوم آییننامه انتخاباتی اعمال شده که مربوط به تخطی از موعد رسمی آغاز تبلیغات انتخاباتی است.
رد صلاحیت ۲۵ نامزد
هیئت کمیسران همچنین در چهار حکم جداگانه، صلاحیت ۲۵ نامزد را رد کرد و صلاحیت یک نامزد را بازگرداند.
صلاحیت ۲۲ نامزد پس از آن بهطور نهایی رد شد که شکایت آنها علیه رد صلاحیتشان پیشتر بینتیجه مانده بود. این تصمیم بر اساس بند پنجم ماده هفتم قانون انتخابات پارلمان و شوراهای استانی اتخاذ شد که شامل افرادی با سابقه عضویت در حزب بعث میشود.
سه نامزد دیگر نیز به دلیل داشتن سابقه کیفری و بر پایه بند سوم ماده هفتم قانون انتخابات، بهطور کامل رد صلاحیت شدند.
در همین حال، کمیسیون با پذیرش حکم هیئت قضایی انتخابات، صلاحیت حسن زاهی، نامزد پارلمان عراق، را بازگرداند. او پیشتر به اتهام سابقه بعثیبودن رد صلاحیت شده بود، اما این حکم لغو شد.
در مجموع، نزدیک به ۸ هزار نفر برای انتخابات پارلمان عراق ثبتنام کردند که بیش از ۷۹۰ نفر آنها رد صلاحیت شدهاند. رد صلاحیتها بر اساس سابقه کیفری، وابستگی به حزب بعث یا مدارک تحصیلی صورت گرفته است.
ائتلاف «سیادت» به رهبری خمیس خنجر که از جریانهای سنی است، در بیانیهای در تاریخ ۲۹ سپتامبر به این تصمیمها اعتراض کرد و خواستار بازنگری در روند رد صلاحیتها شد.
این ائتلاف اعلام کرد: «سلب حقوق و نقض حق شهروندان در انتخاب آزاد نماینده، اقدامی است که به همزیستی سیاسی آسیب میزند و باید برای ثبات کشور مورد بازنگری قرار گیرد.»
