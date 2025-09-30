جادوگران میلیاردر مالاتیایی بازداشت شدند + فیلم

به گزارش کردپرس، پلیس ترکیه در عملیاتی همزمان در استان مالاتیا، هفت نفر را که با ادعای طلسمنویسی، باطل کردن سحر و جادو و ارائهی روشهای بهاصطلاح درمانی جادویی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، دستگیر کرد. در منازل مظنونان ابزارهای مرتبط با طلسم و همچنین مقادیر زیادی پول نقد کشف و ضبط شد.
بنا بر گزارش منابع محلی، این عملیات با هماهنگی دادستانی کل مالاتیا و توسط تیمهای ادارهی امنیت عمومی انجام شد. بر اساس تحقیقات، مظنونان با سوءاستفاده از باورهای مردم و وعدههایی مانند «طلسمنویسی، باطل کردن جادو، مدیومگری و قربانیکردن برای درمان»، میلیونها لیر از شهروندان کلاهبرداری کردهاند. بررسی حسابهای بانکی نشان داد که بیش از ۳۴ میلیون و ۱۶۸ هزار لیر به حسابهای این افراد واریز شده است.
در ادامه، نیروهای پلیس با اجرای عملیات همزمان در محل سکونت هفت مظنون، آنان را بازداشت کردند. در بازرسی منازل، اقلامی چون پوست آهو و مار با نوشتههای عربی و قدیمی، قاشق چوبی، پارچه و لباسهای مختلف، نعل اسب، صابون و همچنین ۱۰۰ هزار دلار پول نقد کشف و ضبط شد.
بازداشت این افراد به دستور مستقیم دادستانی کل مالاتیا صورت گرفت و اکنون متهمان برای بازجویی و ادامهی روند قضایی به ادارهی پلیس منتقل شدهاند.
گفتنی است، در ماههای اخیر در شهرهای مختلف ترکیه به ویژه در استانهای کردنشین، بارها پروندههای مشابهی از کلاهبرداری جادوگران و رمالان از مردم نا آگاه گزارش شده است. به عنوان نمونه، در بیست و ششم ماه سپتامبر درآدی یامان، فردی به اتهام دریافت مبالغ هنگفت از مردم با ادعای نوشتن طلسم و باطل کردن سحر دستگیر شد. گزارشها نشان میدهد که این فرد از طریق همین روشها حدود ۴۵ میلیون لیر از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.
پیشتر در دیاربکر نیز فردی که خود را «شیخ» معرفی کرده و با گرفتن وقت قبلی به مردم طلسم میفروخت، بازداشت شد. او پس از مدتی با حکم کنترل قضائی آزاد شد، اما رسانههای محلی این پرونده را نشانهای از گستردگی بازار رمالی و دعانویسی در منطقه دانستند.
با وجود پیشرفتهای گسترده در حوزهی آموزش و دسترسی به خدمات مدرن، اعتقاد به دعانویسی و رمالی در بخشهایی از ترکیه، بهویژه در استانهای کردنشین، همچنان رواج دارد. خانوادهها گاه مبالغ بسیار زیادی را برای دریافت طلسم یا دعا هزینه میکنند. بر اساس گزارشهای رسانههای ترکیه، تنها در چند پرونده اخیر دهها میلیون لیر از مردم اخاذی شده است.
