برادر اکبر حاجی رستم خود را به پلیس تسلیم کرد

به گزارش کردپرس، اداره پلیس اربیل اعلام کرد که متهم "جمهور رستم محمد" که حکم بازداشت او در پرونده قتل دو شهروند در ناحیه کفری صادر شده بود، خود را به نیروهای پلیس استان اربیل تسلیم کرده است.

روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر، در روستای عمر بل از توابع شهرستان کفری در اداره خودمختار گرمیان، اکبر حاجی رستم، یکی از شخصیت‌های شناخته‌شده منطقه، با شلیک گلوله کشته شد.

بامداد ۲۴ سپتامبر، یک پدر و پسر عرب در منزل خود به قتل رسیدند. اتهام این قتل‌ها متوجه "سرهنگ جمهور رستم"، برادر اکبر حاجی رستم شد.

پس از وقوع این حوادث، دادستانی حکم بازداشت جمهور رستم را صادر کرد. او که درجه سرهنگ در نیروهای پیشمرگه را داشته و پیش‌تر فرمانده تیپ سوم پیشمرگه بوده است، پس از حادثه به اربیل رفته بود.

اداره پلیس استان اربیل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «به اطلاع عموم مردم اقلیم کردستان می‌رسانیم که متهم (جمهور رستم محمد) متولد ۱۹۶۴، که حکم بازداشت او در ارتباط با قتل دو شهروند در کفری در تاریخ ۲۴/۹/۲۰۲۵ صادر شده بود، امروز خود را به نیروهای پلیس استان اربیل تسلیم کرد.»