بی توجهی به گردشگری شرق کردستان قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار کردپرس، پویا طالب نیا در نشست خبری با خبرنگاران کردستان به مناسبت هفته گردشگری در شهرستان قروه از آغاز فم تور خبری گردشگری خبر داد و گفت که چون ظرفیت های شرق استان کردستان نادیده گرفته شده اند برای همین این برنامه از شرق استان آغاز شده است.

او از اینکه سال هاست میراث کردستان بیشترین تمرکز خود را روی غرب استان گذاشته و به شرق توجهی نداشته انتقاد کرد و یادآور شد ظرفیت های شرق کردستان کم از غرب ندارد و باید همه به یک اندازه دیده شوند.

طالب نیا هدف اصلی از راه اندازی فم تور رسانه ای را معرفی ظرفیت ها در کنار کمبودهای گردشگری، دانست و در این زمینه استفاده از ظرفیت رسانه ها را مهم عنوان کرد.

مطابق سخنان او کردستان ذخیره گاه فرهنگی ایران است چرا که استان کردستان در گردشگری فرهنگی باتوجه به تنوع فرهنگی که از غرب تا شرق وجود دارد سرآمد بوده و با همین تفکر و تنوع فرهنگی می خواهیم زنجیره گردشگری را تشکیل دهیم.

طالب نیا به وظایف شهرداری ها در حوزه گردشگری اشاره کرد. «شهرداری ها طبق قانون باید در حوزه گردشگری ورود کرده و کار کنند و این باید خواسته رسانه ها هم باشد و این برای تمامی شهرستان های ملاک است».

او خواستار ایجاد بازارچه صنایع دستی در تمامی شهرستان های استان در کنار دایر کردن موزه در هر شهرستان به عنوان یک نماد شد و بر توجه به روستاها و برندسازی در مناطق روستایی تأکید کرد.

طالب نیا گریزی هم داشت به حوزه صنایع دستی و آموزش در این زمینه در کنار دایر کردن بازارچه های دائمی صنایع دستی را مهم دانست.

به گفته سرپرست میراث فرهنگی کردستان برای سراب قروه باید یک طرح جامع گردشگری توسط یک شرکت حرفه ای تدوین شود.

طالب نیا همچنین از تدوین طرحی جامع برای باباگرگر با هدف ایجاد دهکده ای گردشگری در کنار ایجاد موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان خبر داد. /