۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵

از پیشکسوتان دفاع مقدس ایلام تجلیل و تکریم شد

سرویس ایلام - طی آیینی و به مناسبت هفته دفاع مقدس، از پیشکسوتان دفاع مقدس استان ایلام تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه ایلام در این آیین با هشدار نسبت به تغییر تاکتیک‌های دشمن، تأکید کرد: جنگ علیه نظام پایان نیافته و امروز دشمن اهداف خود را از مسیری غیر از میدان نظامی پیگیری می‌کند.

متذکر شد: جنگ امروز ما تمام نشده است. دشمن از جنگ به نتیجه نرسید و امروز دنبال این است که از میز مذاکره، دیپلماسی و اهداف شوم شورش** برسد. هدف اصلی آن‌ها فشار اقتصادی، ایجاد اختلاف، ناامنی و اغتشاش در بین جامعه است.

فرمانده سپاه ایلام، در تشریح وظایف کنونی، وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی را اساسی‌ترین و راهبردی‌ترین وظیفه همگانی دانست و افزود: شما رزمندگان هر کدام یک ستون برای این خیمه هستید. تاب‌آوری امروز جامعه ما در مقابل همه مسائل، یکی از اصول راهبردی است.

حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این مراسم با اشاره به اینکه برخی ممکن است داشته‌های مادی دشمنان را با آنچه رزمندگان فاقد آن هستند مقایسه کنند، تأکید کرد: این مقایسه مادی نباید موجب شود ما از آن داشته گران‌بهایی که برای بسیاری رویا هم نیست، دست برداریم و پشیمان شویم. آن معنویتی که خداوند روزی ما کرده، همزیستی با شهدا و مقاومت در برابر دشمن، سرمایه‌ای فوق‌العاده است.

وی همچنین بر اهمیت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و بیان داشت: وحدت و همدلی در دفاع مقدس روحیه بخش رزمندگان بود و عامل قطعی پیروزی شد. امروز نیز برای مقابله با تهدیدات اقتصادی و دلسوزی برای آینده فرزندانمان، نیازمند وحدت هستیم؛ همان‌گونه که در دفاع ۱۲ روزه، وحدت ملت ناتو را به زانو درآورد.

