از پیشکسوتان دفاع مقدس ایلام تجلیل و تکریم شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه ایلام در این آیین با هشدار نسبت به تغییر تاکتیکهای دشمن، تأکید کرد: جنگ علیه نظام پایان نیافته و امروز دشمن اهداف خود را از مسیری غیر از میدان نظامی پیگیری میکند.
متذکر شد: جنگ امروز ما تمام نشده است. دشمن از جنگ به نتیجه نرسید و امروز دنبال این است که از میز مذاکره، دیپلماسی و اهداف شوم شورش** برسد. هدف اصلی آنها فشار اقتصادی، ایجاد اختلاف، ناامنی و اغتشاش در بین جامعه است.
فرمانده سپاه ایلام، در تشریح وظایف کنونی، وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی را اساسیترین و راهبردیترین وظیفه همگانی دانست و افزود: شما رزمندگان هر کدام یک ستون برای این خیمه هستید. تابآوری امروز جامعه ما در مقابل همه مسائل، یکی از اصول راهبردی است.
حجت الاسلام و المسلمین الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این مراسم با اشاره به اینکه برخی ممکن است داشتههای مادی دشمنان را با آنچه رزمندگان فاقد آن هستند مقایسه کنند، تأکید کرد: این مقایسه مادی نباید موجب شود ما از آن داشته گرانبهایی که برای بسیاری رویا هم نیست، دست برداریم و پشیمان شویم. آن معنویتی که خداوند روزی ما کرده، همزیستی با شهدا و مقاومت در برابر دشمن، سرمایهای فوقالعاده است.
وی همچنین بر اهمیت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و بیان داشت: وحدت و همدلی در دفاع مقدس روحیه بخش رزمندگان بود و عامل قطعی پیروزی شد. امروز نیز برای مقابله با تهدیدات اقتصادی و دلسوزی برای آینده فرزندانمان، نیازمند وحدت هستیم؛ همانگونه که در دفاع ۱۲ روزه، وحدت ملت ناتو را به زانو درآورد.
