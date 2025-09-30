برگزاری فم تور خبری گردشگری در قروه 

به گزارش خبرنگار کردپرس، به مناسبت هفته گردشگری فم تور رسانه ای توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان قروه با حضور خبرنگاران استان کردستان برگزار شد.

این برنامه ابتدا از دریاچه «سراب» آغاز شد. دریاچه ای که آن را نگین گردشگری در قروه می شناسند و یکی از اصلی ترین مکان های تفریحی به حساب می آید.

دریاچه سراب که آب آن از چندین دهنه چشمه تأمین می شود گرچه گرفتار بی تدبیری است و متولی اصلی آن دست به دست می شود اما به دلیل جاذبه های طبیعی که دارد از مکان های پربازدید بوده و نیازمند توجه است.

در همین زمینه به گفته شهردار قروه در سال جاری طرح توسعه سراب شکل گرفت. «قدرت الله سیف پناهی» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این مجموعه تفریحی امسال رینگ دور سراب اجر شد از اتمام این رینگ به صورت کامل تا سال آینده خبر داد. «اجرای رینگ منجر به کاهش ترافیک در سراب شده و همین طور مردم می توانند دور دریاچه را رفته و ببینند. جدای از این اتمام رینگ به صورت کامل در دست کار است و بنا داریم رینگ دوچرخه سواری و پیاده راه را هم اجرا کنیم».

مطابق سخنان او این مکان در حال توسعه بوده و منبع ذخیره آبی که در سراب وجود دارد مورد استفاده کشاورزان اطراف بوده و شهرداری هم سهمی دارد و براساس نیاز از این آب استفاده می کند.

«سیف پناهی» همچنین از توسعه جوضچه دوم سراب گفت. «توسعه حوضچه دوم سراب در دست اقدام است که در ضلح شرقی قرار گرفته و زمین آن متعلق به آموزش و پرورش بوده که مقدمات تحویل زمین انجام شده و تلاش می شود این توسعه به زودی وارد فاز اجرایی گردد».

او در ادامه از اقدامات تفریحی دیگری در پارک سراب خبر داد. «اقدامات تفریحی که کار شده در سراب توسعه می یابند و یکی از مواردی که تعیین شده احداث میادین ورزشی مثل والیبال ساحلی و کشتی ساحلی و ورزش هایی متناسب با این منطقه در ضلع جنوب غربی دریاچه است».

شهردار قروه با تأکید بر اینکه سراب برای کار کردن جای بسیار دارد و زمینه های آن فراهم است و باید به صورت اشتراکی با کمک میراف فرهنگی اقدام شود، افزود: یک مورد خیلی مهم که در این مجموعه باید مدنظر قرار گیرد احداث بومگردی یا رستوران است و در حال حاضر تعدادی به صورت خصوصی برای سرمایه گذاری درخواست داده اند و ما مشکلی نداریم و استقبال می کنیم و با رعایت حقوقات شهرداری حاضریم که برای آنان پروانه صادر کنیم و همین جا هم از سرمایه گذاران دعوت می کنیم که حضور یابند برای سرمایه گذاری».

«قدرت الله سیف پناهی» در ادامه یادآور شد که کل مجموعه سراب زمینی بیش از ۴۴ هکتار است و شهرداری توانایی واگذاری چند هکتار زمین برای بومگردی و رستوران و دیگر مکان های سیاحتی را دارد.

او به این سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر اینکه متولی اصلی سراب با کجاست، چنین پاسخ داد که «خود مجموعه ۴۴ هکتاری سراب متعلق به شهرداری است و سند دارد اما آبی که در سراب هست در اصل متعلق به کشاورزان و باغداران اطراف سراب بوده و حقابه دارند و خود شهرداری هم گاهی از این آب آن هم با اطلاع کشاورزان استفاده می کند».

او سپس به معضل بزرگی که دو سالی است برای سراب پیش آمده اشاره کرد. «گاهی بستن دریچه خروجی آب سراب توسط کشاورزان مشکلاتی را ایجاد می کند به طوری که منجر به سرریز شدن آب دریاچه می شود و پیاده رو و حتی پل روی دریاچه را هم آب می گیرد. امید می رود که کشاورزان همکاری کنند تا این انسداد بیشتر از این مشکل ساز نشود».

در پاسخ به اینکه آیا امکان همکاری کشاورزان وجود دارد، «سیف پناهی» بیان کرد که «صحبت هایی با کشاورزان شده اما در حقیقت می ترسیدند از اینکه سطح آب کاهش یابد و نتوانند به حجم کشاورزی خود برسند و ما امیدواریم همکاری داشته و به رفع این مشکل کمک کنند».

شهردار قروه بار دیگر بر جذب سرمایه گذار تأکید کرد و از درخواست برای دایر کردن غرفه های بازارچه ای هم خبر داد. درخواستی که گرچه سرمایه گذار آن هم جذب شده بود اما به دلیل نوسانات بازار عملی نشد.

«سیف پناهی» صراحتاً به ضعف در جذب سرمایه گذاری در سراب اعتراف کرده و با تکرار وعده ها از تلاش در این زمینه گفت.

حمام قصلان؛ موزه سنگ می شود

بعد از سراب این حمام قصلان بود که خبرنگاران استان را به چشم خود دید. حمامی تاریخی متعلق به اواخر دوران زندیه و اوایل دوران قاجار با طراحی منحصر به فرد در قدیمی ترین روستای شهرستان قروه یعنی قصلان.

«حمام قصلان یکی از حمام های برجسته و بارز کردستان است که نمونه مشابه آن حمام خان و حمام وکیل در سنندج داریم». مسئول حراست میراث فرهنگی کردستان با بیان این مطلب گفت که «این حمام از بخش های مختلفی همانند ورودی هشتی، آب انبار و فضای اصلی حمام و میان بر و حمام گرم و سرد با تزیینات آهک بری مانند نقوش حیوانی و طبیعی و نقش های هندسی تشکیل شده است».

«علی بهنیا» با بیان اینکه در قسمت حاشیه حمام جای کفش هایی دیده می شود که شخص برای ورود به حمام استفاده می کرد، از مرمت چندین باره این مکان تاریخی خبر داد. «در حدود سی سال پیش توسط معماران محلی اینجا ساخته شده و میراث فرهنگی در ادوار مختلف اینجا را مرمت کرده و آخرین بار در سال ۹۷ بود که مرمت این حمام صورت گرفت».

رئیس سابق میراث فرهنگی شهرستان قروه در پاسخ به این سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر ایراد نحوه مرمت این مکان تاریخی، بر ضعف در نحوه مرمت در سال ها پیش اعتراف کرد. «بله ایرادی که ما هم در این حوزه داریم این است که استادکاران برجسته را باید استفاده کرد برای مرمت و بنا داریم دقت بیشتری را برای مرمت آثار با استفاده از استادکاران برجسته کشوری به کار ببریم».

«بهنیا» همچنین در خصوص اینکه چه برنامه ای برای جذب سرمایه گذار دارند؟ از برنامه ریزی برای تبدیل کردن حمام قصلان به موزه سنگ خبر داد. «بنا داریم باتوجه به اینکه قروه یک منطقه معدن خیز است و بیشترین معادن سنگ را دارد، یک موزه سنگ در این منطقه دایر شود گرچه بارها این وعده داده شده اما امید می رود این بار وعده ها عملیاتی گردند».

او سپس به تعیین عرصه و حریم حمام اشاره داشت. «اینجا یک محدوده و محوطه باستانی در حدود ۸ تا ده هکتار است که فقط قسمت حمام آن باقی مانده و این یک مجموعه بزرگ شهری بوده در دوران قاجار ولی خب بخش های مسجد و بازار و برج و بارو… از بین رفته اند و در حال حاضر تعیین عرصه و حریم حمام در دستور کار میراث قرار دارد».

«بهنیا» حتی از تعیین عرصه و حریم تپه باستانی قصلان که درست روبروی حمام قرار دارد، خبر داد.

سرپرست میراث فرهنگی استان هم در این زمینه با بیان اینکه ما به دنبال مشخص کردن ظرفیت های تاریخی استان هستیم از اینکه بعضی از حمام های تاریخی کاربری واقعی خود را از دست داده اند، گفت. «امروزه کاربری حمام ها تغییر کرده و شده اند رستوران و … و این درست نیست. باید حمام ها به عنوان یک جاذبه گردشگری تعریف شوند. اینجا ظرفیت آن را نداریم که حمام سنتی احیا شود اما میتوان موزه سنگ دایر کرد و از اداره کل صمت انتظار داریم که در این زمینه کمک کند و این یکی از زنجیره ها برای گردشگری قروه است».

«پویا طالب نیا» با اشاره به لایه های تزیینی حمام قصلان، آن را بی نظیر دانست و از اینکه این حمام یکی از بهترین حمام های تاریخی استان است گفت.

باباگرگر می تواند دهکده گردشگری شود

این تور رسانه ای با بازدید از مکان تاریخی باباگرگر واقع در روستای باباگرگر ادامه یافت. منطقه ای تاریخی و گردشگری با دارا بودن سنگ اژدها و چشمه آب معدنی و قدیمی ترین قبرستان در کنار امامزاده سید جلال الدین می تواند ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری باشد که سال ها دیده نشده و آن طور که باید برای آن کار نشده است.

سرپرست میراث فرهنگی کردستان با بیان اینکه سال ۹۷ نخستین کاووش باستان شناسی در باباگرگر انجام شد، عنوان کرد که «بابگرگر نیایش گاهی سه هزار ساله است و نزدیک به سه هزار سال تداوم نیایشگاهی دارد. تپه ای اینجا وجود دارد که در بررسی ها مشخص شد که سفال هایی مربوط به دوره های ماد و اشکانی و هخامنشی به وفور در این تپه هست. آتشکده ای از دوره ساسانی یافت شد و زیر خود روستا هم فضای دست کَندی هست که مثل غار کرفتو بوده و همچنین معبد مهری دیده شده است».

به گفته «پویا طالب نیا» امامزاده ای هم که در باباگرگر هست مربوط به دوره ایلخانی قرن ۷ هجری است و در واقع باید دانست که این منطقه یکسری ظرفیت های مهم دارد از فضایی شبیه تخت سلیمان گرفته تا نمایی شبیه به زندان سلیمان، از سنگ اژدهایی دارد که در تخت سلیمان هست تا گورستان شاخصی با سنگ قبرهای مرمر ارزشمند مربوط به در دوره اسلامی؛ که نشان دهنده ظرفیت های بسیار در باباگرگر است.

مطابق سخنان او باباگرگر به خودی خود سه حوزه گردشگری «مذهبی و تاریخی و طبیعی» را شامل می شود که جای کار کردن دارد و می تواند به عنوان یک دهکده گردشگری تعیین و تبدیل شود به نخستین دهکده گردشگری در سطح استان و برای این کار اگر طرح توسط میراث آماده گردد مابقی مراحل کار صورت خواهد گرفت.

«طالب نیا» از تعیین عرصه و حریم باباگرگر و ثبت ملی یکسری از آثار تاریخی کشف شده در این منطقه خبر داد و در پاسخ به اینکه مشکل با اوقاف رفع می شود یا نه؟ هم گفت «اوقاف ۱۵ هکتار از منطقه باباگرگر را سند گرفته و ما با تعامل به دنبال انجام کارهای مشارکتی هستیم و به عنوان میراث فرهنگی باید همکاری داشته باشیم و نمی خواهیم تقابل ایجاد شود و باید بگویم اینجا ارث و میراث اوقاف و میراث نیست و باید حفاظت کرد از آن برای آیندگان و قطعاً اگر توسعه یابد هم برای اوقاف مناسب است و هم میراث فرهنگی».

این تور رسانه ای در نهایت هنگام غروب آفتاب باباگرگر درست کنار چشمه آب معدنی با این امید که در روند گردشگری شهرستان اثرگذار باشد، پایان یافت. /