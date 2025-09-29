عراق خواستار بازگرداندن شهروندان کشورهای مختلف از کمپ الهول شد

به گزارش کردپرس، وزارت مهاجرت و پناهندگان عراق به سازمان ملل متحد اعلام کرد که هر کشوری که شهروندانی در کمپ هول در استان حسکه در شمالشرق سوریه دارد، باید آنها را بازگرداند. علی جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت و پناهندگان عراق در گفتوگو با شبکه خبری رووداو، گفت: «این درخواست بهعنوان یک پروژه تصمیمگیری به سازمان ملل ارائه شده است.»
وی افزود که این درخواست بخشی از نتایج کنفرانسی است که روز ۲۶ سپتامبر در نیویورک برگزار شد و با نظارت سازمان ملل برنامهریزی شده است. بر اساس این تصمیم، کشورهای دارای شهروندان در کمپ هول موظف به بازگرداندن آنها هستند، همانطور که عراق این روند را آغاز کرده است.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون روند بازگرداندن اعضای خانوادههای داعشی از کمپ هول آغاز شده و تاکنون حدود ۱۸ هزار عراقی بازگشتهاند و کمتر از پنج هزار نفر هنوز در کمپ حضور دارند. پس از بازگرداندن این افراد از هول، آنها ابتدا برای اقدامات امنیتی و تحقیقاتی به کمپ جدعه در نینوا منتقل شده و سپس به کشور بازگردانده میشوند.
بر اساس برنامه وزارت مهاجرت عراق، قرار است تا پایان سال جاری تمامی عراقیهای حاضر در کمپ هول بازگردانده شوند.
