به گزارش کردپرس، آژانس هاوار نیوز، رسانه نزدیک به پ.ی.د، گزارش داد حزب دمکرات کردستان ساخت دیوار بتنی در مرز اقلیم کردستان با کردستان سوریه را آغاز کرده است. این رسانه مدعی شد که این دیوار سه متر ارتفاع و ۷۵ سانتیمتر ضخامت دارد و نشانهای از «طرحی خصمانه علیه منطقه» است. هاوار نیوز همچنین اعلام کرد این اقدام ادامه همان پروژهای است که پیشتر دولت عراق در شنگال آغاز کرده بود و اکنون قرار است تا خط ربیعه – تلکوچر و گذرگاه فیشخابور امتداد یابد.
اما روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، «عمید حیدر کرخی»، مدیر اطلاعرسانی فرماندهی پاسداران مرزی عراق، در گفتوگو با شبکه خبری رووداو تأکید کرد که ساخت دیوارهای بتنی در مرزهای سوریه و کردستان سوریه «تحت نظارت فرماندهی پاسداران مرزی عراق» انجام میشود.
وی افزود که این طرح شامل مرز ربیعه تا فیشخابور و تمام سهگوش مرزی عراق – ترکیه – سوریه خواهد بود و با هماهنگی دولت اقلیم کردستان به اجرا درمیآید.
