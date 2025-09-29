کردستان پرخطرترین محورهای مواصلاتی کشور را دارد

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه شورای راهبری تصادفات استان کردستان، گفت: یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد استان ها در حوزه عمرانی، کاهش نقاط حادثه خیز و تلفات جاده ای و همچنین ارتقای ناوگان حمل ونقل عمومی است.

وی افزود: با وجود برخی اقدامات صورت گرفته در استان، مسیر طولانی تا رسیدن به استانداردهای ایمنی در جاده ها باقی مانده است و تیم مدیریتی استان با جدیت پیگیر بهبود این وضعیت است.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به آمارهای پزشکی قانونی و پلیس راه، اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد تصادفات فوتی در محورهای مختلف استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.

حبیبی ادامه داد: کردستان از نظر تصادفات درون شهری در جایگاه دهم کشور قرار دارد و طبق آمار پزشکی قانونی، در شش ماهه نخست سال جاری ۲۹ نفر در تصادفات درون شهری جان باخته اند که این آمار نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وی یادآور شد: اجرای طرح هایی همچون آرام سازی معابر پرتردد، نصب دوربین های ثبت تخلف، به کارگیری خودروهای سیار کنترل ترافیک، ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده، بهبود ناوگان حمل ونقل عمومی و ساماندهی وانت بارهای میوه فروش می تواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک شهری ایفا کند.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت نگران کننده تصادفات برون شهری، بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ نقطه حادثه خیز در محورهای استان شناسایی شده که عملیات ایمن سازی در برخی از آن ها در حال انجام است.

حبیبی گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، در پنج ماهه نخست امسال، ۱۹۹ نفر در تصادفات جاده ای برون شهری و روستایی جان باخته اند.

وی افزود: سرعت غیرمجاز، کمبود علائم هشداردهنده و ایمن سازی ناکافی جاده ها از عوامل اصلی تصادفات در محورهای روستایی هستند و کاهش آن ها نیازمند اقدام فوری و مؤثر دستگاه های متولی است.