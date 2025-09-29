به گزارش کردپرس، وزارت داخله اقلیم کردستان در اربیل با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، و جمعی از مقامات دولتی، پروژه «راهنمای ایمنی» را رونمایی کرد.

ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان، در مراسم رونمایی اعلام کرد: «تلاش جدی ما این است که توانایی نهادهایمان را هم‌سطح با استانداردهای جهانی ارتقا دهیم و با دانش نوین و تجهیزات مدرن، توانمندشان کنیم.»

او تأکید کرد: «امروز در مرحله طلایی آمادگی قرار داریم و بهترین انواع خودروها و تجهیزات اطفای حریق، در ابعاد بزرگ و کوچک، روزانه برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته می‌شود.»

وزیر داخله اقلیم افزود: «توان دفاع شهری سال به سال افزایش می‌یابد و ما همواره از فرصت‌های آموزشی بین‌المللی بهره‌مند شده‌ایم. به‌زودی در اقلیم کردستان شاهد استفاده از فناوری پیشرفته و پهپادها در کنترل آتش‌سوزی‌ها خواهیم بود.»

به گفته ریبر احمد، کمیته‌ای عالی در وزارتخانه وظیفه تدوین و نظارت بر کدهای ایمنی را بر عهده گرفته است. او تصریح کرد: «اکنون پس از چهار سال تلاش این کمیته، اقلیم کردستان برای نخستین بار صاحب کدها و استانداردهای ویژه در حوزه ایمنی می‌شود که از سوی دولت به صاحبان پروژه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد شد و به‌عنوان دستورالعمل ساخت ساختمان‌ها، مراکز اقامتی، پمپ‌بنزین‌ها و مکان‌های نگهداری و انتقال مواد خطرناک عمل می‌کند.»

او در پایان خطاب به سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌های مسکونی گفت: «پایبندی به کدهای راهنمای ایمنی ضروری است، زیرا اجرای آن خطر وقوع حوادث بزرگ را به حداقل می‌رساند.»