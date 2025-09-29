۷ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۸

وزیر داخله اقلیم کردستان: به‌زودی از پهپاد برای مهار آتش استفاده می‌کنیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر داخله اقلیم کردستان اعلام کرد به‌زودی فناوری پهپادها در کنترل آتش‌سوزی‌ها به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش کردپرس، وزارت داخله اقلیم کردستان در اربیل با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، و جمعی از مقامات دولتی، پروژه «راهنمای ایمنی» را رونمایی کرد.

ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان، در مراسم رونمایی اعلام کرد: «تلاش جدی ما این است که توانایی نهادهایمان را هم‌سطح با استانداردهای جهانی ارتقا دهیم و با دانش نوین و تجهیزات مدرن، توانمندشان کنیم.»

او تأکید کرد: «امروز در مرحله طلایی آمادگی قرار داریم و بهترین انواع خودروها و تجهیزات اطفای حریق، در ابعاد بزرگ و کوچک، روزانه برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته می‌شود.»

وزیر داخله اقلیم افزود: «توان دفاع شهری سال به سال افزایش می‌یابد و ما همواره از فرصت‌های آموزشی بین‌المللی بهره‌مند شده‌ایم. به‌زودی در اقلیم کردستان شاهد استفاده از فناوری پیشرفته و پهپادها در کنترل آتش‌سوزی‌ها خواهیم بود.»

به گفته ریبر احمد، کمیته‌ای عالی در وزارتخانه وظیفه تدوین و نظارت بر کدهای ایمنی را بر عهده گرفته است. او تصریح کرد: «اکنون پس از چهار سال تلاش این کمیته، اقلیم کردستان برای نخستین بار صاحب کدها و استانداردهای ویژه در حوزه ایمنی می‌شود که از سوی دولت به صاحبان پروژه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد شد و به‌عنوان دستورالعمل ساخت ساختمان‌ها، مراکز اقامتی، پمپ‌بنزین‌ها و مکان‌های نگهداری و انتقال مواد خطرناک عمل می‌کند.»

او در پایان خطاب به سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌های مسکونی گفت: «پایبندی به کدهای راهنمای ایمنی ضروری است، زیرا اجرای آن خطر وقوع حوادث بزرگ را به حداقل می‌رساند.»

