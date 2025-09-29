نشست دفتر سیاسی اتحادیه میهنی؛ تأکید بر روابط با حزب دمکرات و تشکیل کابینه جدید

به گزارش کردپرس، نشست دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به ریاست بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، در دباشان برگزار شد. دفتر سیاسی این حزب اعلام کرد که آماده‌سازی‌های کامل برای انتخابات ماه نوامبر عراق صورت گرفته است.

بر اساس بیانیه دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، روز یکشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، بافل طالبانی در این نشست تأکید کرده است: «زندگی، معیشت و آرامش شهروندان اولویت اصلی اتحادیه میهنی کردستان است.»

در بیانیه آمده است که بررسی آخرین تحولات منطقه و مسائل روز، در کنار آماده‌سازی برای انتخابات مجلس نمایندگان عراق، از محورهای اصلی این نشست بوده است. همچنین تأکید شده که اتحادیه میهنی کردستان به‌طور کامل برای حضور در انتخابات عراق آمادگی دارد.

به گفته دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، در پایان نشست بافل طالبانی و اعضای دفتر سیاسی بار دیگر تأکید کردند که «اتحادیه میهنی بر محور قرار دادن شهروندان اقلیم کردستان، در راستای حکمرانی شفاف و سالم در اقلیم و عراق، پایبند است.»

از سوی دیگر، یک منبع در دفتر سیاسی اتحادیه میهنی به شبکه رووداو خبر داده که بخش زیادی از زمان نشست به محتوای دیدار پیرمام اختصاص یافته بود. به گفته این منبع، رئیس اتحادیه میهنی جزئیات آن دیدار را به اعضای دفتر سیاسی ارائه کرده است؛ دیداری که عمدتاً به روابط میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم و انتخابات پارلمانی عراق مربوط بود.

در خصوص تشکیل یا به تأخیر انداختن کابینه دهم پس از انتخابات پارلمان عراق نیز، این موضوع به محور گفت‌وگوهای آینده حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تبدیل شده است.