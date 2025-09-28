انتخابات شوراها در ایلام الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، افشین کریمی با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کرد: سلامت و شفافیت انتخابات اولویت اصلی است و تمامی دستگاههای مرتبط باید در این مسیر نهایت اهتمام را داشته باشند.
وی افزود: انتخابات پیشرو بهصورت الکترونیک برگزار خواهد شد و بر همین اساس دستگاههای متولی از جمله وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت و مخابرات باید تمهیدات لازم برای پشتیبانی فنی و افزایش ظرفیتهای ارتباطی را فراهم کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با اشاره به نقش مدیریت شهری و روستایی در این عرصه، خاطرنشان کرد: شهرداریها و دهیاریها موظفاند با برگزاری نشستهای هدفمند، وظایف و الزامات اجرایی را برای همکاران خود تبیین نمایند.
وی تاکید کرد: کمیسیونهای حفاری در شهرداریها و دهیاریها و سایر دستگاههای خدماترسان باید همکاری لازم را با مخابرات و زیرساخت جهت توسعه فیبر نوری و ارتقای پهنای باند بهعمل آورند.
انتخابات شوراهای شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
