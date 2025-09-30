وخامت حال اسماعیل بشیکچی اندیشمند کُردشناس پس از سکته مغزی

به گزارش کردپرس، اسماعیل بشیکچی، جامعهشناس برجسته و نویسنده دهها کتاب درباره مسئله کُرد، در جریان نهمین جشنواره مستند «فیلم آمد» در آمد، پس از نمایش مستند «بیزیم اسماعیل» که به زندگی او میپرداخت، در هنگام سخنرانی دچار مشکل جسمانی شد. شاهدان عینی میگویند او ابتدا تعادل خود را از دست داد و سپس روی زمین افتاد. تیم پزشکی حاضر در سالن نخستین مداخلات را انجام داد و سپس وی به سرعت به بیمارستان دجله منتقل شد.
به گفته دکتر گنج الدین اوُنر، نخستین پزشکی که در محل به او کمک کرد، بشیکچی دچار خونریزی در نیمکره چپ مغز شده و همین امر موجب ضعف حرکتی و فلج موقت در سمت راست بدن و اختلال گفتاری او گردیده است. او افزود: «پس از تصویربرداری مشخص شد که خونریزی موضعی است و نیازی به جراحی فوری وجود ندارد. درمان تحت نظر بخش نورولوژی ادامه دارد و ارتباط کلامی اولیه برقرار است که امیدبخش است.»
پروفسور محمد عطا عاقل، رئیس بیمارستان دجله نیز در بیانیهای رسمی اعلام کرد: «در ۲۴ ساعت گذشته خونریزی مغزی پیشرفت نکرده و نشانهای از عوارض خطرناک ثانویه دیده نمیشود. با این حال، بیمار همچنان دچار ضعف در سمت راست بدن و اختلال گفتار است. وضعیت حیاتی او پایدار است و درمان در بخش مراقبتهای ویژه ادامه دارد.»
از سوی دیگر، وِیسی اولگن، رئیس اتاق پزشکان آمد، هشدار داد که محل خونریزی مغزی حساس است و هرچند خطر گسترش آن فعلاً کنترل شده، اما «خطر حیاتی همچنان باقی است».
در این مدت، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی متعددی از جمله سرّا بوجاک، شهردار کلانشهر آمد، نمایندگان دم پارتی و سزگین تانریکولو، نماینده حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، با حضور در بیمارستان جویای حال او شدند. همچنین بنیاد اسماعیل بشیکچی در بیانیهای ابراز امیدواری کرد که او به زودی بهبود یابد و فعالیتهای علمی و اجتماعیاش را از سر گیرد.
درباره اسماعیل بشیکچی
اسماعیل بشیکچی متولد ۱۹۳۹ در چوروم، یکی از معدود جامعهشناسان ترک است که بخش مهمی از عمر خود را صرف پژوهش درباره مسئله کُردها کرده است. او در سال ۱۹۶۲ از دانشگاه آنکارا فارغالتحصیل شد و از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۱ در دانشگاه آتاترک ارزروم تدریس کرد. بشیکچی به دلیل نوشتهها و تحقیقاتش درباره کُردها بارها به دادگاه کشیده شد، ۱۷ سال از عمرش را در زندان گذراند و در مجموع به بیش از ۱۰۰ سال زندان و جریمههای سنگین محکوم شد.
از ۳۶ کتاب منتشرشده او، ۳۲ عنوان در ترکیه ممنوع شد. با وجود این فشارها، بشیکچی همواره به عنوان یکی از روشنفکران مهم منتقد سیاستهای رسمی در قبال کُردها شناخته میشود و آثارش الهامبخش بسیاری از پژوهشگران و فعالان مدنی است.
