۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

سرویس ترکیه - رئیس جمهور ترکیه در سخنانی با بیان این که آنکارا نمی‌تواند نسبت به دردها و ستم‌ها در منطقه بی‌تفاوت بماند، خواستار تحریم تیم های ورزشی اسرائیل از سوی کشورهای دیگر جهان شد.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی در نشست دیپلماسی تنگه بسفر در استانبول تاکید کرد: حتی اگر همه بی‌تفاوت بمانند، ما نمی‌توانیم نسبت به دردها، ستم‌ها و درگیری‌های بی‌پایان در منطقه‌ بی‌تفاوت باشیم.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

بنا بر گزارش آناتولی، اردوغان با اشاره به اینکه صلح و امنیت جهانی جای خود را به گردابی بی‌پایان از جنگ و بی‌ثباتی داده است، گفت: ما تنها یک هدف داریم و آن هم برقراری فوری صلح، آرامش و ثبات در منطقه است. ما به‌عنوان ترکیه در پی هموار کردن مسیر دستیابی به این هدف هستیم.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

اردوغان اظهار داشت: نظام بین الملل ایجاد شده توسط دولت های پیروز پس از جنگ جهانی دوم، کارآمدی و اعتبار خود را از دست داده است. هدف از ایجاد سازوکارهایی مانند شورای امنیت، پیشگیری از فجایع انسانی بود. اما هم اکنون، ساختارهایی که باید کلید حل مسئله باشند، به بخشی از خود مشکل تبدیل شده‌اند.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

او افزود: هنگامی که اربابان جنگ طلب به آتش بنزین می‌ریختند، ما برای صلح عادلانه تلاش کردیم. اکنون نیز در فلسطین و غزه همین کار را انجام می‌دهیم. ترکیه متناسب با تاریخ و عظمت خود، توانایی گفتگو و همکاری با همه کشورهایی که برای صلح، ثبات، آرامش و عدالت تلاش می‌کنند را دارد.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

اردوغان درباره مسئله فلسطین نیز گفت: به‌رسمیت شناختن فلسطین با وجود تاخیر گامی مهم است. لازم است که این سوال پرسیده شود؛ آیا حمایت از فلسطین قبل از کشته شدن 65 هزار انسان معصوم ممکن نبود؟ کسانی که پیشتر مسئله غزه را تنها به حماس تقلیل می‌دادند، کم‌کم متوجه می‌شوند که موضوع اصلاً آنگونه که فکر می‌کردند نیست.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

او درباره وضعیت انسانی در غزه گفت: قحطی و گرسنگی به شکلی بی‌پروا به‌عنوان یک سلاح کشتار جمعی در غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید علیه اسرائیل تحریم‌های بازدارنده از جمله محرومیت از مسابقات ورزشی بین‌المللی اعمال شود. نمی‌توان تصمیمی که اسپانیا اتخاذ کرده را نادیده گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه نیز موضع خود را در اینباره (تحریم اسرائیل) مشخص کرده است. ما نیز حتماً این موضوع را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

رئیس جمهور ترکیه همچنین درباره کاروان جهانی صمود نیز گفت: به تمامی مسافرانِ امید کاروان «صمود» که مورد خشونت و تروریسم دولتی اسرائیل قرار گرفتند، درود می‌فرستم. از خداوند می‌خواهیم راهشان را هموار کرده و از آنها محافظت کند.

اردوغان: ما به دنبال تحقق صلح، آرامش و ثبات در منطقه هستیم

کد خبر 2789145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha