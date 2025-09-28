کاهش تولید سیب به نفع دیگر محصولات کشاورزی آذربایجان غربی تمام شد

به گزارش کردپرس، محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجهفرنگی و سردخانه شهرستان بوکان افزود:با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانههای استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان برای ذخیرهسازی محصولاتی نظیر پیاز و سیبزمینی کردهاند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، افزود: همچنین روند جذب گوجهفرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب بوده و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود ٨هزار تومان درب کارخانه در حال انجام است.
او ادامه داد: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانهای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش میشود مشکلات این واحدها در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برطرف شود.
دمکری تاکید کرد: این بازدید در راستای حمایت از صنایع تبدیلی، بررسی ظرفیتهای موجود و برنامهریزی برای بهبود روند خرید و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی انجام گرفت.
گفتنی است؛ سالانه تولیدانبوه و بدون برنامه سیب در آذربایجان غربی به میزان بیش از یک میلیون تن فرصت تولید و حتی ذخیره سازی دیگر محصولات کشاورزی را از کشاورزان استان می گرفت و بسیاری از محصولات تولیدی به دلیل نبود بازار و برنامه ریزی خوراک دام و طیور می شدند.
همچنین سیب های انبوه تا اواخر خرداد ماه در سردخانه های استان منتظر صادرات باقی می مانند.
