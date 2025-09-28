۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸

کاهش تولید سیب به نفع دیگر محصولات کشاورزی آذربایجان غربی تمام شد

سرویس آذربایجان غربی- معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی،گفت: با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانه‌های استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود سایر محصولات را ذخیره سازی می کنند.

به گزارش کردپرس، محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی و سردخانه شهرستان بوکان افزود:با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانه‌های استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان برای ذخیره‌سازی محصولاتی نظیر پیاز و سیب‌زمینی کرده‌اند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: همچنین روند جذب گوجه‌فرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب بوده و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود ٨هزار تومان درب کارخانه در حال انجام است.

او  ادامه داد: حمایت از صنایع تبدیلی و سردخانه‌ای نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و پایداری تولیدات کشاورزی استان دارد و تلاش می‌شود مشکلات این واحدها در تعامل با بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برطرف شود.

دمکری تاکید کرد: این بازدید در راستای حمایت از صنایع تبدیلی، بررسی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای بهبود روند خرید و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی انجام گرفت.

گفتنی است؛ سالانه تولیدانبوه و بدون برنامه سیب در آذربایجان غربی به میزان بیش از یک میلیون تن فرصت تولید و حتی ذخیره سازی دیگر محصولات کشاورزی را از کشاورزان استان می گرفت و بسیاری از محصولات تولیدی به دلیل نبود بازار و برنامه ریزی خوراک دام و طیور می شدند.

همچنین سیب های انبوه تا اواخر خرداد ماه در سردخانه های استان منتظر صادرات باقی می مانند.

