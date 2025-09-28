کاهش تولید سیب به نفع دیگر محصولات کشاورزی آذربایجان غربی تمام شد

به گزارش کردپرس، محمد دمکری در بازدید از کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی و سردخانه شهرستان بوکان افزود:با توجه به کاهش تولید سیب در سال جاری، برخی سردخانه‌های استان برای استفاده بهینه از ظرفیت خود اقدام به عقد قرارداد با کشاورزان برای ذخیره‌سازی محصولاتی نظیر پیاز و سیب‌زمینی کرده‌اند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: همچنین روند جذب گوجه‌فرنگی توسط کارخانجات رب استان مطلوب بوده و فرآیند خرید این محصول از کشاورزان با قیمت حدود ٨هزار تومان درب کارخانه در حال انجام است.